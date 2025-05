Chemický a farmaceutický priemysel v Nemecku zaznamenal oživenie

Frankfurt nad Mohanom 20. mája (TASR) - Nemecký chemický a farmaceutický priemysel zaznamenal v prvom štvrťroku 2025 oživenie. Obrat sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 4,4 % na 54,8 miliardy eur, oznámilo v utorok Združenie nemeckého chemického priemyslu (VCI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Produkcia v odvetví, ktoré v Nemecku zamestnáva približne 480.000 ľudí, sa zvýšila o 6,7 % a v samotnom chemickom priemysle o 4,7 %. Vo farmaceutickom priemysle dokonca vzrástla o 10 %, pravdepodobne preto, že zákazníci si dopredu vytvárali zásoby vzhľadom na obavy z amerických ciel na lieky, uviedla agentúra DPA.



K oživeniu prispeli takmer všetky odvetvia v Nemecku aj v zahraničí. Zlepšilo sa aj hodnotenie súčasnej obchodnej situácie. Obchodné očakávania sa však zahmlili, keďže colná politika USA obmedzuje možnosti vývozu pre chemický priemysel a jeho zákazníkov. VCI preto zostáva v tomto roku opatrné a potvrdilo svoju prognózu, v ktorej počíta so stagnáciou výroby a miernym poklesom obratu o jedno percento. „Ak sa colný konflikt nebude ďalej vyhrocovať a nemecká vláda prijme avizovaný rastový balíček, vyhliadky nášho odvetvia by sa mohli zlepšiť už v tomto roku,“ uviedol predseda združenia Markus Steilemann.



Energeticky náročný chemický priemysel, ktorý je po automobilovom a strojárskom priemysle tretím najväčším nemeckým priemyselným odvetvím, trpí vysokými cenami energií a hospodárskym poklesom. Chemické spoločnosti ako BASF a Evonik oznámili rozsiahle programy reštrukturalizácie, rušia pracovné miesta a v niektorých prípadoch zatvárajú závody. VCI vkladá svoje nádeje do európskeho domáceho trhu.



„Príležitosti tu sú. Nemecko má teraz opäť stabilnú vládu, ktorá má v rukách všetky tromfy,“ povedal Steilemann. Ako zdôraznil, Nemecko potrebuje znížiť štrukturálne deficity a začať reformy, ktoré zahŕňajú najmä výrazné zníženie cien energií, rýchle odbúranie byrokracie a daňovú reformu.