Chemický a farmaceutický priemysel zaznamenal v 3. štvrťroku pokles

Bratislava 16. decembra (TASR) - Tržby chemického a farmaceutického priemyslu SR za 3. štvrťrok 2024 dosiahli 3,134 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2023 je to pokles o 15 %. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.



Spresnil, že najlepšie si počínalo odvetvie farmaceutických produktov, ktoré v uvedenom období (júl, august, september 2024) zaznamenalo nárast o 25 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2023. Odvetvie chemikálie a chemické výrobky dosiahlo tržby o 3 % vyššie v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. Výrobky z gumy a plastov však medziročne klesli o 6 % a tržby rafinovaných ropných produktov sa znížili až o 26 %.



"Za medziročným poklesom tržieb v treťom štvrťroku tohto roka, predovšetkým pri ropných produktoch, stoja výkyvy spojené s vývojom na trhu s ropou, ovplyvnené vojnovými konfliktmi na Ukrajine a Blízkom východe," vysvetlil.



Zamestnanosť sa podľa neho v chemickom a farmaceutickom priemysle medziročne v treťom kvartáli 2024 znížila a trh práce bol ochudobnený o asi 2 % zamestnancov. "Priemerná mesačná mzda chemického a farmaceutického priemyslu medziročne stúpla o takmer 5 % na 2049 eur. Zároveň v tomto štvrťroku klesla pridaná hodnota, medziročne až o 20 % v porovnaní s porovnávaným obdobím roka 2023. Z hľadiska konkurencieschopnosti z dlhodobého hľadiska ide o nezdravo vysoký nárast miezd a pokles pridanej hodnoty," zdôraznil Karlubík.



Podčiarkol, že slovenský chemický a farmaceutický priemysel zaznamenal aj v období od januára do septembra 2024 medziročný pokles. Za prvé tri štvrťroky 2024 zaznamenal tržby na úrovni 9,776 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2023 je to pokles o 4 %.



Doplnil, že odvetvie farmaceutických produktov zaznamenalo v uvedenom období nárast o 6 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2023. Odvetvie rafinovaných ropných produktov vďaka silnému prvému polroku 2024 zaznamenalo kumulatívny medziročný rast za 9 mesiacov o 1 % napriek poklesu za samotný 3. štvrťrok. Všetky ostatné odvetvia zaznamenali medziročne pokles tržieb. Potešiteľnejší je podľa neho vývoj v pridanej hodnote, ktorá kumulovane za prvé tri štvrťroky 2024 je medziročne v odvetví vyššia o 1 %.



Dodal, že Štatistický úrad SR v treťom štvrťroku 2024 eviduje v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 266 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. V porovnaní s rokom 2023 je to pokles o 3 %, pričom počet podnikov dlhodobo klesá.