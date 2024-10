Chemický a farmaceutický priemysel zvýšil v 1.polroku 2024 tržby o 3 %

Bratislava 10. októbra (TASR) - Tržby chemického a farmaceutického priemyslu SR za 1. polrok 2024 dosiahli 6,642 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 je to nárast o tri %. Rast tržieb ide celý na vrub odvetvia rafinovaných ropných produktov, ktoré samotné narástlo o 23 %. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.



Uviedol, že iné odvetvia chémie zaznamenali za hodnotené obdobie pokles, a to chemikálie a ich výrobky (o päť %), farmaceutické výrobky (o dve %) a výrobky z gumy a plastov (o 11 %). Rizikom vývoja je podľa neho stály rast miezd, medziročne o päť %, za ktorým nestíha pridaná hodnota (jedno %).



"Priemysel je negatívne ovplyvnený nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a odchodom veľkého počtu zamestnancov do predčasného dôchodku. Naďalej pretrvávajú i ostatné negatívne vplyvy. Rizikom je nielen vývoj na Blízkom východe a vojnový konflikt na Ukrajine, ale aj medzinárodné politické rozhodnutia, najnovšie hrozba zastavenia tokov ropy a plynu z Ruska cez územie Ukrajiny. Dosahy pripravovaného vládneho konsolidačného balíka od roku 2025 na chemické a farmaceutické odvetvie budú značne negatívne. Konsolidáciu Slovensko nutne potrebuje, ale vybraný mix neúmerného zaťaženia podnikov sa určite negatívne podpíše na tomto odvetví," zdôraznil Karlubík.



Informoval, že v chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje 37.828 zamestnancov, čo predstavuje približne 10 % všetkých zamestnancov slovenského priemyslu. Zamestnanosť sa v chemickom a farmaceutickom priemysle medziročne v 1. polroku 2024 znížila a trh práce bol ochudobnený približne o tri % zamestnancov.



Spresnil, že priemerná mzda v chemickom a farmaceutickom priemysle medziročne stúpla o takmer osem % na 2154 eur. Najvyššiu priemernú mzdu dlhodobo vykazuje odvetvie rafinérie. V iných odvetviach tohto priemyslu sa evidoval nárast miezd od päť až do 11 %. Zároveň klesla pridaná hodnota, medziročne o jedno %.



Karlubík dodal, že Štatistický úrad SR v 1. polroku 2024 evidoval v chemickom a farmaceutickom priemysle 267 podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov. Počet podnikov v porovnaní s minulým rokom klesol o tri %.