Chemický koncern Akzo Nobel prepustí tento rok viac ľudí, ako plánoval

Amsterdam 29. januára (TASR) - Holandský chemický koncern Akzo Nobel plánuje tento rok prepustiť viac než 2000 zamestnancov. To znamená zvýšenie počtu rušených pracovných miest oproti plánom spred štyroch mesiacov. Ďalšiu redukciu pracovných pozícií nevylúčila spoločnosť ani v budúcom roku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Výrobca farieb a lakov, do portfólia ktorého patrí napríklad značka Dulux, uviedol, že v rámci reštrukturalizácie plánuje tento rok zrušiť 2200 pracovných miest a uzatvoriť minimálne päť závodov. Koncom septembra minulého roka si firma stanovila na tento rok zrušenie 2000 miest.



V závere minulého roka zamestnávala firma Akzo Nobel celkovo 34.600 ľudí. Za rok tak prepustila zhruba 600 zamestnancov. Najnovšia redukcia počtu pracovných miest by sa mala týkať pozícií v oblasti financií a ľudských zdrojov.



Súčasťou reštrukturalizácie je aj zatvorenie najmenej piatich závodov, dodala spoločnosť. Zároveň uviedla, že s ich zatváraním plánuje pokračovať aj v budúcom roku, čo signalizuje ďalšie prepúšťanie zamestnancov.