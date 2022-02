Chemický koncern Akzo Nobel zvýšil kvartálne tržby takmer o desatinu

Amsterdam 9. februára (TASR) - Holandský chemický koncern Akzo Nobel oznámil za 4. kvartál minulého roka rast tržieb takmer o desatinu, v prípade zisku však zaostal za očakávaniami. Podobne ako ďalší výrobcovia aj svetový producent farieb a náterov dopláca na vysoké ceny vstupov, spoločnosť však odhaduje, že rast cien surovín a problémy s dodávkami sa začnú postupne zmierňovať.



"Zvyšovanie cien materiálov a obmedzenia na strane dodávok by sa mali podľa našich odhadov do polovice tohto roka zmierniť," uviedla firma Akzo Nobel, ktorá rýchly rast cien surovín čiastočne kompenzovala zvýšením cien svojich produktov. Tie zdvihla v závere minulého roka o 12,5 % a v 1. štvrťroku tohto roka by mali vzrásť o ďalších 14 až 16 %. Podľa analytika Roba Halesa inflačné odhady Akzo Nobel by mali trhy upokojiť, že problém rýchleho rastu cien surovín by sa mal vyriešiť do konca tohto roka.



Spoločnosť informovala, že za obdobie od októbra do konca decembra dosiahla tržby na úrovni 2,4 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená rast o 9 %. Akzo Nobel tak prekonal aj očakávania trhov, ktoré počítali s rastom tržieb na 2,38 miliardy eur.



Na druhej strane, upravený prevádzkový zisk zaostal za očakávaniami. Spoločnosť ho vykázala na úrovni 209 miliónov eur, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom na úrovni 212,5 milióna eur.