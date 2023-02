Chemický koncern BASF sa prepadol do straty, prepustí 2600 ľudí

Berlín 24. februára (TASR) - Nemecká chemická spoločnosť BASF sa vo 4. štvrťroku minulého roka prepadla do straty. Výsledok ovplyvnili odpisy spojené s ukončením aktivít jej ropnej a plynárenskej divízie Wintershall Dea v Rusku. Koncern zároveň oznámil, že v rámci programu znižovania nákladov zruší 2600 pracovných miest. Informoval o tom portál RTTNews.



BASF v piatok uviedol, že za 4. kvartál zaznamenal stratu 4,8 miliardy eur. V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala spoločnosť zisk 898 miliónov eur. Prudký obrat v hospodárskych výsledkoch spôsobili mimoriadne odpisy v hodnote zhruba 6,3 miliardy eur za minulý rok, najmä v dôsledku strát jej divízie Wintershal Dea na ruskom trhu.



Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) upravený o mimoriadne položky dosiahol v poslednom kvartáli minulého roka 373 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 69,6 %. Tržby BASF dosiahli 19,3 miliardy eur a medziročne tak klesli o 2,3 %.



Nemecká spoločnosť zároveň dodala, že v rámci realizácie svojho programu úspor prepustí približne 2600 zamestnancov. Program je rozložený na roky 2023 a 2024, pričom sa bude zameriavať na zlepšenie štruktúry nákladov v Európe, najmä v Nemecku.



Čo sa týka vyhliadok na rok 2023, BASF očakáva tržby v rozmedzí od 84 miliárd do 87 miliárd eur. Firma zároveň uviedla, že 1. polrok predpokladá slabý, situácia by sa však mala zlepšiť v druhej časti roka, keď sa očakáva výraznejšie zotavenie čínskej ekonomiky.