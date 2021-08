Chemický koncern Bayer prehral ďalšie odvolanie v kauze Roundup

New York 10. augusta (TASR) - Nemecký chemický a farmaceutický koncern Bayer prehral ďalšie odvolanie v súvislosti s kauzou herbicídu Roundup. Ako informovala agentúra DPA, súd v San Franciscu v pondelok (9. 8.) potvrdil predchádzajúci verdikt, že Roundup, ktorý sa dostal do portfólia Bayeru v roku 2018 kúpou americkej spoločnosti Monsanto, spôsobuje rakovinu a nemecká firma je tak zodpovedná za onkologické ochorenie amerického páru.



Pôvodný verdikt v prospech Alvu a Alberty Pilliodovcov, ktorým diagnostikovali non-Hodgkinov lymfóm, vyniesol súd v meste Oakland v Kalifornii v máji 2019. Vtedy Bayeru nariadil, aby páru zaplatil odškodné vo výške zhruba 1,4 miliardy USD (1,19 miliardy eur). Spolu s pokutami suma predstavovala približne 2 miliardy USD. Ako porota uviedla, Roundup, dlhoročný výrobok firmy Monsanto, dostatočne nevaroval zákazníkov pred rizikami rakoviny.



Neskôr sudca platbu Bayeru výrazne znížil na 86,7 milióna USD. Firma sa však odvolala opäť s tým, že Roundup je bezpečný a jeho správne používanie nevedie k onkologickým ochoreniam. "Dovolíme si nesúhlasiť s týmto verdiktom, keďže počas pojednávania neboli predložené dôkazy o tom, že prípravok je rakovinotvorný," povedal pre DPA hovorca spoločnosti s tým, že americký výrobca Monsanto zváži svoje právne možnosti v tejto kauze.



V lete minulého roka sa Bayer dohodol na urovnaní väčšiny žalôb v USA, cena za to však dosiahla v prepočte viac než 9 miliárd eur. Napriek tomu firma stále nebola za vodou, keďže podľa agentúry DPA sa ďalej riešia desaťtisíce žalôb. Práve kauza Roundup stiahla v minulom roku koncern do hlbokej straty. Za rok 2020 vykázal Bayer stratu 10,5 miliardy eur. V predchádzajúcom roku pritom zaznamenal zisk viac než 4 miliardy eur.



(1 EUR = 1,1761 USD)