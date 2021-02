Chemický koncern Bayer sa vlani prepadol do straty vyše 10 mld. eur

Berlín 25. februára (TASR) - Nemecký chemický koncern Bayer sa v minulom roku prepadol do hlbokej straty, pod čo sa podpísali najmä vysoké náklady spojené s právnymi spormi za herbicíd Roundup.



Ako firma vo štvrtok informovala, za rok 2020 zaznamenala čistú stratu 10,5 miliardy eur. V predchádzajúcom roku pritom vykázala zisk viac než 4 miliardy eur.



Za nepriaznivými výsledkami je americká firma Monsanto a jej herbicíd Roundup, pre ktorý podalo v USA žalobu viac než 120.000 ľudí. Podstatou žalôb bolo, že herbicíd spôsobuje rakovinu. Roundup patril medzi značky firmy Monsanto, ktorú Bayer kúpil v roku 2018.



Bayer sa nakoniec v lete minulého roka dohodol na urovnaní väčšiny žalôb v USA, cena za to však dosiahla viac než 9 miliárd eur. Firma však stále nie je za vodou, keďže podľa agentúry DPA sa ďalej rieši približne 35.000 žalôb.



Spoločnosť si však verí. "Sme na dobrej ceste tento problém vyriešiť," povedal generálny riaditeľ Bayeru Werner Baumann.



Tržby za rok 2020 dosiahli 41,4 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 4,9 %, pod čo sa podpísali najmä nepriaznivé kurzové vplyvy. Porovnateľné tržby zaznamenali mierny rast, a to na úrovni 0,6 %.



Tržby z predaja liekov na lekársky predpis boli slabšie, keďže v dôsledku pandémie mnohí ľudia odložili návštevu lekára, lepšie boli tržby z predaja voľnopredajných liekov a doplnkov výživy, keď opäť pre pandémiu vzrástol dopyt po produktoch na posilnenie imunity. Celkovo tržby farmaceutickej divízie Bayeru klesli o 1,5 % na 17,24 miliardy eur.



Naopak, zvýšili sa tržby v oblasti agrobiznisu. Dosiahli 18,84 miliardy eur, čo znamená rast o 1,3 %. Podporil ich najmä zvýšený dopyt v Číne a krajinách Latinskej Ameriky.



V tomto roku Bayer očakáva rast tržieb zhruba o 3 %. Ako firma uviedla, predpokladá, že tohtoročné tržby by mohli dosiahnuť 42 až 43 miliárd eur.