Chemický koncern Wacker Chemie oznámil za minulý rok rekordnú stratu
Autor TASR
Mníchov 28. januára (TASR) - Nemecký chemický koncern Wacker Chemie oznámil za minulý rok rekordnú stratu. Dôvodom je podľa spoločnosti, ktorej výsledky zverejnila agentúra DPA, kombinácia viacerých nepriaznivých faktorov.
Koncern Wacker Chemie v stredu uviedol, že v minulom roku zaznamenal rekordnú stratu 800 miliónov eur. Dôvodom podľa firmy bolo slabšie využitie kapacít vo všetkých divíziách, nižší objem produkcie a pri niektorých produktoch aj nižšie ceny, ako aj nepriaznivé kurzové vplyvy.
Wacker Chemie je najväčším dodávateľom polykryštalického kremíka pre výrobcov polovodičov. Najväčší závod firmy sa nachádza v meste Burghausen neďaleko rakúskych hraníc, kde má približne 8000 zamestnancov. V celom Nemecku pracuje pre spoločnosť zhruba 10.700 ľudí a celosvetovo zamestnáva 16.600 ľudí.
Podobne ako iné chemické spoločnosti Wacker Chemie zaznamenáva ťažké obdobie, keď dopyt po chemických výrobkoch klesá, navyše, jej konkurencieschopnosť nepriaznivo ovplyvňujú vysoké ceny energií. Wacker Chemie sa na celkovej spotrebe elektrickej energie v Nemecku podieľa takmer 1 %.
Tržby spoločnosti dosiahli vlani necelých 5,5 miliardy eur. Oproti roku 2024 tak klesli o 4 %. S cieľom znížiť náklady Wacher Chemie koncom novembra minulého roka oznámila zrušenie zhruba 1500 pracovných miest, pričom prepúšťanie najviac pocítia nemeckí pracovníci.
