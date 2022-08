Chemický priemysel žiada zastropovanie cien energií, inak hrozí kolaps

Bratislava 26. augusta (TASR) - Zástupcovia chemického a farmaceutického priemyslu vyzvali vládu, aby urýchlene zastropovala ceny energií. Zároveň žiadajú, aby vláda uvoľnila podporu z Environmentálneho fondu spoločnostiam evidovaným v systéme obchodovania s emisiami. V opačnom prípade dôjde k výpadkom produkcie a kolapsu viacerých firiem vrátane kritickej infraštruktúry, uviedol v piatok prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík.



"Súčasné drasticky vysoké ceny energií spôsobujú, že energeticky náročné firmy postupne znižujú svoju výrobu. Takmer všetky chemické výroby sú energeticky náročné, a tak sa situácia dotýka nielen veľkých, ale aj stredných a malých chemických podnikov. Duslo Šaľa, ktoré je najväčším odberateľom zemného plynu na Slovensku a spotrebúva približne 11 percent celej spotreby v krajine, už bolo nútené odstaviť celú výrobu anorganika," upozornil Karlubík.



Podobné opatrenia podľa šéfa ZCHFP prijímajú urýchlene aj ďalšie veľké firmy, ako napríklad Fortischem. Ten je okrem iného podnikom kritickej infraštruktúry a jediným slovenským výrobcom chlóru využívaným na čistenie vody a ako dezinfekčného prostriedku proti ochoreniu COVID-19.



ZCHFP tvrdí, že už nejde iba o prerušenie či ukončenie výroby veľkého počtu firiem a stratu tisícok pracovných miest, ale aj o narušenie či paralyzovanie celého dodávateľsko-odberateľského reťazca. Ohrozené sú aj firmy kritickej infraštruktúry, čo môže narušiť výrobu základných nevyhnutných surovín, poľnohospodárstvo či potravinovú bezpečnosť.



Zväz upozornil, že na Slovensku nie sú spustené žiadne kompenzačné programy či možnosť zastropovania cien energií. Extrémne ceny energií už majú vplyv aj na firmy s dlhoročnou tradíciu a okrem iného hrozí aj odliv kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia. "Vyzývame preto vládu o maximálnu mieru zodpovednosti a prijatie takých opatrení, ktoré by umožnili väčšine firiem prežiť dosahy externých vplyvov, za ktoré nemôžu. Problémy treba riešiť tam, kde vznikli, teda na národnej a európskej úrovni. Nie je čas na politické šarvátky. Hrozí kolaps ekonomiky, a preto treba konať - rýchlo a zodpovedne," vyzvalo prezídium ZCHFP.



V chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracovalo v 1. štvrťroku celkovo 41.373 zamestnancov s priemernou mzdou 1570 eur. To predstavuje 10,3 % všetkých zamestnancov celého slovenského priemyslu.