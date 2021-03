Chémiu a farmáciu ovplyvnila pandémia, niektoré odvetvia aj pozitívne

Bratislava 16. marca (TASR) - Protipandemické opatrenia mali v roku 2020 zásadné dosahy na mnohé podniky chemického a farmaceutického priemyslu v SR. Odrazilo sa to v nerovnomernom vývoji rôznych segmentov tohto odvetvia, niektoré klesli, iné narástli. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.



Celkovo slovenské chemické a farmaceutické podniky podľa neho zaznamenali za celý minulý rok významné zníženie tržieb. Kým za rok 2019 evidovali celkové tržby 9,921 miliardy eur, v roku 2020 to bolo už iba 8,349 miliardy eur. Medziročný pokles tak podľa neho predstavuje zníženie o 15,84 %.



"Pandémia bola impulzom na preladenie výrob a zameranie sa na výrobu produktov potrebných pre zvládnutie šírenia nového koronavírusu. Naše spoločnosti prešli obrovským záťažovým testom. Hraničné obmedzenia, zákazy cestovania a zatváranie výrobných závodov odhalili slabé miesta priemyslu. Vplyv na výrobu sme pocítili už v druhom štvrťroku 2020, keď prišlo k výrazným pandemickým opatreniam zo strany vlády a od prepuknutia choroby na Slovensku sa zastavila výroba a s ňou aj niektoré chemické závody. Celkovo v chemickom a farmaceutickom priemysle zaznamenal Štatistický (ŠÚ) SR prepad tržieb v druhom štvrťroku, v porovnaní s prvým štvrťrokom o 27,4 %, v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 bol prepad tržieb až o 30,1 %," konštatoval Karlubík.



Uviedol, že celoročne utrpel pokles tržieb sektor výroby plastov v primárnej forme (-21,69 %) a sektor výrobkov z plastov a gumy (-12,84 %). Pokles celoročných tržieb zaznamenal ŠÚ SR aj v odvetví rafinovaných ropných produktov (-25,37 %).



"Ak bol tento rok jeden víťaz, bol to trh s dezinfekčnými prostriedkami. Najväčší nárast zaznamenalo odvetvie výroby mydiel, pracích, čistiacich a parfumovaných prostriedkov oproti minulému roku o 30,1 %. Dopyt po dezinfekčných prostriedkoch na ruky a ďalších dezinfekčných výrobkoch viedol mnoho spoločností k presmerovaniu zdrojov na uspokojenie dopytu," podčiarkol Karlubík.



Upozornil, že výraznejšie stúpol aj dopyt v odvetví umelých vlákien. V druhom štvrťroku 2020 sa dopyt odzrkadlil v tržbách, ktoré stúpli o 52,6 % oproti prvému štvrťroku. Priemysel prehodnotil svoj model a rýchlo sa preorientoval a zameral na výrobu ochranných pomôcok a rúšok. Napriek tomu vlani celoročne skončilo celé odvetvie umelých vláken so znížením tržieb oproti roku 2019 o 8,13 %.



Znižovanie počtu zamestnancov sa vlani medziročne dotklo aj chemického priemyslu. Najvýraznejšie v odvetví plastov (o 12,8 %) a prekvapivo aj v odvetví umelých vlákien (o 14 %), a to napriek výraznejšiemu dopytu po ich produktoch v 2. štvrťroku 2020 a nie tak výraznému prepadu tržieb oproti roku 2019. Celkovo bol trh práce ochudobnený o 4,2 % zamestnancov v oblasti chemického priemyslu.



Priemerná mesačná mzda chemického a farmaceutického priemyslu v SR medziročne vlani stúpla o 1,46 %, na 1607 eur. Najvýraznejšie a zároveň očakávane v odvetví s dezinfekčnými prostriedkami. Zamestnanci si polepšili oproti roku 2019 o 11,5 %. V iných odvetviach priemyslu sa zaznamenal nárast o 1 až 2 %.



Karlubík dodal, že v chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje viac ako 10 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je asi 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov.