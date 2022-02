Chemko Slovakia hromadne prepúšťa

Strážske 8. februára (TASR) – Výrobca chemických produktov anorganickej a organickej chémie Chemko Slovakia so sídlom v Strážskom v okrese Michalovce ohlásil v závere minulého roka hromadné prepúšťanie. Ako pre TASR potvrdilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, proces prepúšťania spolu 75 zamestnancov by mal byť ukončený k 1. marcu.



Podľa slov predsedu odborového zoskupenia Združenie zamestnancov Strážske Petra Machniča sú zamestnanci, ktorých sa prepúšťanie týka, niekoľko mesiacov bez výplat. "Výplaty nemáme vyplatené zatiaľ za november, december a január. Pripravujeme podanie na súd," uviedol s tým, že podľa jeho vedomostí vedenie spoločnosti aktuálne realizuje rokovania o možnom odpredaji niekoľkých súčastí spoločnosti. "Keď sa dohodne majiteľ, výpovede sa stiahnu," uviedol s tým, že keďže vekový priemer prepúšťaných zamestnancov je 50 a viac rokov, uplatnenie na trhu práce budú v opačnom prípade hľadať ťažko. "Tí, ktorí boli mladší, keď videli, aká je situácia, už odišli," povedal.



S nevyplácaním mzdy a odstupného sa zamestnanci spoločnosti Chemko Slovakia a niekoľkých ďalších patriacich pod spoločnosť EnergoChemica SE stretli už v prvej polovici minulého roka. Problém mal vtedy podľa Machničových slov súvisieť so zákazom vypúšťania odpadových vôd z priemyselného parku cez odkalisko Poša, ktorý prevádzkovateľom uložila Slovenská inšpekcia životného prostredia.