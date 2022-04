Chemosvit za posledné tri roky investoval do výroby 25 miliónov eur

Za posledné tri roky preinvestovala spoločnosť Chemosvit pod Tatrami do výroby v jednotlivých podnikoch takmer 25 miliónov eur. Na snímke vnútorné výrobné priestory Chemosvitu vo Svite 11. marca 2022. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Svit 12. apríla (TASR) – Za posledné tri roky preinvestovala spoločnosť Chemosvit pod Tatrami do výroby v jednotlivých podnikoch takmer 25 miliónov eur. Generálny riaditeľ skupiny Jaroslav Mervart pre TASR potvrdil, že uvedená suma predstavuje viac ako šesť miliónov eur priamych investícií ročne do nových technológií a dva milióny do pomocných prevádzok a infraštruktúry.Najviac šlo pritom do nových výrobných liniek, okolo 12,5 milióna eur do fabrík na Slovensku a takmer 3,5 milióna eur na Ukrajine. Prevažná časť investícií šla na inštaláciu špeciálnych výrobných liniek na potlač obalovej fólie v oblasti flexotlače a hĺbkotlače.zhodnotil obdobie pandémie Mervart. V niektorých prípadoch šlo o minimálne navýšenie cien materiálov, iné sa zvýšili o 30 %, mali však aj také položky, ktoré šli hore o 160 %.dodal Mervart.To podľa neho ovplyvnilo aj hospodárske výsledky jednotlivých spoločností. V niektorých sa zhoršili, boli však tiež také firmy, ktoré dosiahli veľmi dobré výsledky. Záviselo to od segmentu a toho, ako bol zasiahnutý zvyšovaním cien.objasnil Mervart.V niektorých firmách došlo aj k zmene, resp. rozšíreniu výrobného programu. Príkladom je Chemosvit Fibrochem, kde k tradičným technickým vláknam a vláknam pre športové oblačenie, pridali tzv. medical segment, založený na produktoch z vlákna s obsahom zinku a striebra.ozrejmil Mervart, ktorý predpokladá, že zvýšený dopyt po týchto produktoch bude aj po pandémii.Zámerom skupiny je v tomto roku vyrovnať bilanciu vstupov a výstupov, aby sa všetky firmy opäť dostali do zisku. Rok 2022 mal byť podľa riaditeľa v investíciách prelomový, a to hlavne v oblasti digitalizácie a zavádzaní prvkov cirkulačnej ekonomiky. Ambíciou skupiny bolo preinvestovať 15 miliónov eur ročne.uzatvára Mervart.