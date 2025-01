Houstone 31. januára (TASR) - Americký ropný koncern Chevron oznámil nárast zisku vo 4. štvrťroku 2024, ale menší, ako mu predpovedali analytici v dôsledku slabého dopytu po leteckom palive. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Spoločnosť Chevron so sídlom v Houstone vykázala za tri mesiace do konca decembra 2024 zisk 3,24 miliardy USD (3,11 miliardy eur) alebo 1,84 USD na akciu. To bolo viac než 2,26 miliardy USD alebo 1,22 USD/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 2,06 USD na akciu. Analytici z Wall Street však očakávali zisk 2,11 USD/akcia. Tržby spoločnosti vo 4. štvrťroku vzrástli o 10,7 % na 52,23 miliardy USD zo 47,18 miliardy USD rok predtým.



Chevron poznamenal, že vo výsledkoch za 4. štvrťrok bolo zahrnuté odstupné vo výške 715 miliónov USD aj náklady na odpisy niektorých aktív vo výške 400 miliónov USD.



Spoločnosť uviedla tiež, že jej rafinérska jednotka sa vo 4. štvrťroku prepadla do straty vo výške 248 miliónov USD po zisku 1,15 miliardy USD v rovnakom období predchádzajúceho roka. Predaj pohonných látok v USA pritom klesol o 3 % v dôsledku slabého dopytu po leteckom palive.



Produkcia ropy dosiahla 3,35 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu za deň, čo bolo menej než 3,39 milióna vo 4. štvrťroku 2023.



Chevron oznámil tiež zvýšenie štvrťročnej dividendy o 5 % na 1,71 USD na akciu, čo je nárast oproti predchádzajúcej výplate 1,63 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0403 USD)