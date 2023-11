Chevron rokuje o dlhodobých dodávkach LNG pre Európu

Londýn 2. novembra (TASR) - Americký ropný koncern Chevron rokuje o dlhodobých zmluvách na dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy až na 15 rokov. Očakáva sa, že región bude od dovozov závislý dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo, uviedol vo štvrtok výkonný riaditeľ spoločnosti Colin Parfitt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dovoz LNG do Európy prudko vzrástol po tom, ako Rusko vlani po invázii na Ukrajinu obmedzilo dodávky svojho plynu cez potrubia. Kupujúci sa pôvodne usilovali o krátkodobé kontrakty na obdobie do 5 rokov vzhľadom na neistotu na trhu a ambície krajín znížiť svoju závislosť od fosílnych palív. To sa však zmenilo, pretože sa zvýšil dôraz na zabezpečenie dodávok energií, uviedol Parfitt. Európski zákazníci teraz chcú strednodobé dohody v horizonte do 15 rokov a na niektorých sa už pracuje, dodal.



Spoločnosť Chevron bude dodávať väčšinu LNG zo Spojených štátov, ktoré sa v posledných rokoch stali jeho popredným exportérom. Vývoz LNG z krajiny zaznamenal v októbri doteraz druhú najvyššiu úroveň, pričom hlavným odberateľom zostáva Európa.