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Chevron sa chystá investovať do ťažby ropy vo Venezuele 7 miliárd USD
Prezident USA Donald Trump ohlásil ambicióznu dohodu o americkej ťažbe venezuelskej ropy.
Autor TASR
New York 2. septembra (TASR) - Americký ropný gigant Chevron rozšíri svoje podnikanie vo Venezuele. Firma to potvrdila len niekoľko dní po tom, ako prezident USA Donald Trump ohlásil ambicióznu dohodu o americkej ťažbe venezuelskej ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Spoločnosť Chevron v stredu oznámila, že jej bola pridelená dodatočná plocha v oblasti rieky Orinoko, kde má etablované postavenie. Plány spoločného podniku zahŕňajú investície v sume viac ako 7 miliárd USD (6,04 miliardy eur) v priebehu nasledujúcich piatich rokov, čím sa produkcia oproti súčasnosti viac ako zdvojnásobí na približne 600.000 barelov denne.
„História spoločnosti Chevron vo Venezuele je dlhá viac ako storočie a naša rozšírená pozícia odráža dôveru v rozsiahly potenciál zdrojov krajiny,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Chevron Mike Wirth. „S lepšími podmienkami a dodatočnou plochou posilňujeme portfólio, o ktorom sme presvedčení, že môže priniesť atraktívny nízkonákladový rast ťažby ropy,“ dodal.
Chevron je druhou najväčšou americkou ropnou spoločnosťou a jedinou s významnou prítomnosťou vo Venezuele. V krajine pôsobí od roku 1923. Spoločné podniky Chevronu Petroindependencia a Petropiar ťažia ťažkú ropu pri rieke Orinoko a podnik Petroboscan pôsobí v štáte Zulia v západnej Venezuele.
(1 EUR = 1,159 USD)
Spoločnosť Chevron v stredu oznámila, že jej bola pridelená dodatočná plocha v oblasti rieky Orinoko, kde má etablované postavenie. Plány spoločného podniku zahŕňajú investície v sume viac ako 7 miliárd USD (6,04 miliardy eur) v priebehu nasledujúcich piatich rokov, čím sa produkcia oproti súčasnosti viac ako zdvojnásobí na približne 600.000 barelov denne.
„História spoločnosti Chevron vo Venezuele je dlhá viac ako storočie a naša rozšírená pozícia odráža dôveru v rozsiahly potenciál zdrojov krajiny,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Chevron Mike Wirth. „S lepšími podmienkami a dodatočnou plochou posilňujeme portfólio, o ktorom sme presvedčení, že môže priniesť atraktívny nízkonákladový rast ťažby ropy,“ dodal.
Chevron je druhou najväčšou americkou ropnou spoločnosťou a jedinou s významnou prítomnosťou vo Venezuele. V krajine pôsobí od roku 1923. Spoločné podniky Chevronu Petroindependencia a Petropiar ťažia ťažkú ropu pri rieke Orinoko a podnik Petroboscan pôsobí v štáte Zulia v západnej Venezuele.
(1 EUR = 1,159 USD)