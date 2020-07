Chevron sa pre koronakrízu prepadol do straty vyše 8 mld. USD

Houston 31. júla (TASR) - Americký ropný koncern Chevron sa v 2. kvartáli prepadol do straty viac než 8 miliárd USD. Je to dôsledok rozsiahlych odpisov, ku ktorým firmu dotlačili nízke ceny ropy. Ich vývoj ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, ktorá výrazne zredukovala dopyt.



Druhá najväčšia ropná spoločnosť v USA v piatok oznámila, že za 2. kvartál zaznamenala čistú stratu 8,27 miliardy USD (7,04 miliardy eur). Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka vykázala firma zisk 4,31 miliardy USD.



Dôvodom je koronakríza, ktorá viedla k prudkému obmedzeniu dopytu po pohonných látkach a výraznému poklesu cien ropy. V dôsledku tohto vývoja firma odpísala z hodnoty svojich aktív 5,2 miliardy USD.



Tržby dosiahli 13,5 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 65 %.



Kvartálna produkcia Chevronu klesla medziročne o 3 % na 2,99 milióna barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov). Navyše, v dôsledku koronakrízy sa priemerná predajná cena ropy v USA prepadla na 19 USD za barel z 52 USD/barel pred rokom.



(1 EUR = 1,1743 USD)