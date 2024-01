Chevron vo 4. štvrťroku odpíše až 4 miliardy USD

New York 2. januára (TASR) - Ropný gigant Chevron v utorok oznámil, že vo 4. štvrťroku 2023 zaknihuje značné odpisy z časti svojich amerických aktív a zaznamená určité straty. To bude mať negatívny vplyv na jeho výsledky za posledný štvrťrok 2023. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Chevron vo svojom podaní odhadol, že vo výsledkoch za 4. štvrťrok 2023 zaknihuje poplatky po zdanení vo výške 3,5 až 4 miliardy USD (3,19 až 3,65 miliardy eur). A to jednak v dôsledku zníženia hodnoty jeho amerických aktív, najmä v Kalifornii pre "regulačné problémy", a tiež v dôsledku straty, ktorá sa týka predaja aktív na ťažbu ropy a zemného plynu v Mexickom zálive.



Regulačné problémy v Kalifornii viedli tiež k nižším predpokladaným budúcim investíciám.



Analytici z Wall Street znížili svoje odhady ziskov Chevronu za 4. štvrťrok 2023. Ropného giganta vlani zasiahli problémy v dvoch kľúčových regiónoch z hľadiska produkcie ropy - v USA a v Kazachstane. Jeho nádeje na rýchle schválenie akvizície konkurenčnej spoločnosti Hess Corp sa tiež rozplynuli.



(1 EUR = 1,0956 USD)