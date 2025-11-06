< sekcia Ekonomika
Chicagsky Fed: Miera nezamestnanosti v USA v októbri stúpla na 4,4 %
Autor TASR
Chicago 6. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v USA v októbri pravdepodobne mierne stúpla, a to na najvyššiu úroveň za štyri roky, keďže sa spomalilo prijímanie nových ľudí a zvýšila sa miera prepúšťania a iných druhov straty pracovných miest. Vyplýva to z odhadu, ktorý vo štvrtok zverejnil regionálny Federálny rezervný systém (Fed) v Chicagu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa tohto odhadu sa miera nezamestnanosti v USA v októbri 2025 zvýšila na 4,36 % až 4,4 % zo 4,35 % v septembri. Chicagsky Fed poskytuje odhady miery nezamestnanosti dvakrát mesačne od začiatku zastavenia fungovania vládnych inštitúcií a agentúr, tzv. shutdown, 1. októbra. Pre odstávku vlády, momentálne najdlhšiu v histórii, bolo prerušené zverejňovanie správ o ekonomike.
Posledný údaj o miere nezamestnanosti v USA je za august 2025, keď dosiahla 4,3 %. To je najviac od októbra 2021, keď bola na úrovni 4,5 %.
Kongresový rozpočtový úrad očakáva, že počas pozastavenia činnosti federálnej vlády zostalo bez práce až 750.000 jej zamestnancov, čo predstavuje až 0,4 % civilnej pracovnej sily v porovnaní s údajmi z augusta 2025.
Podľa separátneho odhadu spoločnosti Challenger, Gray & Christmas sa prepúšťanie v súkromných firmách v USA v októbri zvýšilo medzimesačne o 183 % na 153.074 osôb z 54.064 v septembri. To je najvyšší októbrový počet od roku 2003. Najväčším prispievateľom bol technologický sektor (33.281 prepustených) nasledovaný maloobchodom (2431) a službami (1990).
Za desať mesiacov do konca októbra súkromní zamestnávatelia oznámili nábor 488.077 nových ľudí, čo je o 45 % menej ako pred rokom a najnižší počet od roku 2011.
„Niektoré odvetvia po náraste náboru po pandémii svoje plány korigujú, ale to prichádza v čase, keď zavádzanie umelej inteligencie, zmierňovanie spotrebiteľských a firemných výdavkov a rastúce náklady vedú k uťahovaniu opaskov a zmrazeniu náboru,“ povedal Andy Challenger, riaditeľ pre príjmy spoločnosti Challenger, Gray & Christmas. Dodal, že prepustení si teraz ťažšie hľadajú prácu.
