China Eastern Airlines kupujú od Airbusu vyše 100 strojov
Dodávka má hodnotu takmer 16 miliárd USD.
Autor TASR
Peking 25. marca (TASR) - Čínske aerolínie China Eastern Airlines oznámili, že podpísali s európskym výrobcom lietadiel Airbus kontrakt na dodávku viac než stovky strojov v hodnote takmer 16 miliárd USD. Informovala o tom agentúra AFP.
Spoločnosť so sídlom v Šanghaji v stredu uviedla, že od Airbusu plánuje kúpiť celkovo 101 lietadiel A320neo. Hodnota kontraktu dosahuje 15,8 miliardy USD (13,65 miliardy eur).
Dohoda je významná aj pre európskeho výrobcu, pre ktorého je Čína kľúčovým exportným trhom. Lietadlá zo série A320neo zahrnujú okrem iného modely A321neo a A321XLR. Stroje by mal Airbus dodať čínskej firme počas štyroch rokov, pričom prvé dodávky sú naplánované na rok 2028.
(1 EUR = 1,1572 USD)
Spoločnosť so sídlom v Šanghaji v stredu uviedla, že od Airbusu plánuje kúpiť celkovo 101 lietadiel A320neo. Hodnota kontraktu dosahuje 15,8 miliardy USD (13,65 miliardy eur).
Dohoda je významná aj pre európskeho výrobcu, pre ktorého je Čína kľúčovým exportným trhom. Lietadlá zo série A320neo zahrnujú okrem iného modely A321neo a A321XLR. Stroje by mal Airbus dodať čínskej firme počas štyroch rokov, pričom prvé dodávky sú naplánované na rok 2028.
(1 EUR = 1,1572 USD)