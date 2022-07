China Southern Airlines kúpia takmer 100 airbusov

Peking/Toulouse 1. júla (TASR) - Aerolínie China Southern Airlines kúpia takmer stovku lietadiel od európskeho výrobcu Airbus. To znamená najväčšiu objednávku pre čínske aerolínie od začatia pandémie pred viac než dvomi rokmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najväčšia čínska letecká spoločnosť z pohľadu počtu cestujúcich v piatok oznámila, že sa s Airbusom dohodla na kúpe 96 lietadiel A320neo. Európsky výrobca si tým výrazne posilní pozíciu na lukratívnom čínskom leteckom trhu.



Podľa aerolínií má kontrakt na základe katalógových cien hodnotu 12,25 miliardy USD (11,79 miliardy eur). Očakáva sa však, že konečná cena bude omnoho nižšia, keďže výrobcovia zvyknú pri väčších kontraktoch poskytovať výrazné zľavy. Airbus kontrakt potvrdil, ďalšie informácie však neposkytol.



Dodávky by mal Airbus zrealizovať v rokoch 2024 až 2027, pričom v prvom roku očakáva čínska spoločnosť 30 strojov. Najviac lietadiel by aerolínie mali dostať v roku 2025, konkrétne 40. Vo zvyšných dvoch rokoch očakávajú China Southern Airlines ešte 19 a 7 lietadiel.



(1 EUR = 1,0387 USD)