Chirana dodá všetky pľúcne ventilácie

Stará Turá 4. júna (TASR) – Napriek nenaplneniu sa pôvodných scenárov o počte ľudí odkázaných na umelú pľúcnu ventiláciu dodá spoločnosť Chirana Medical zo Starej Turej Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR všetkých 300 zmluvne dohodnutých pľúcnych ventilácií.



Ako TASR informoval finančno-technický riaditeľ spoločnosti Oskar Baranovič, do konca mája vyrobili a dodali 150 prístrojov, ďalších 150 dodajú do konca júna. „Napriek veľkým komplikáciám s dodávateľmi a zlyhaním mnohých dodávok komponentov sa nám darí dodávať dýchacie prístroje v súlade s dohodnutým harmonogramom,“ uviedol Baranovič s tým, že problémy s dodávateľmi zvýšili spoločnosti náklady na výrobu.



Zmluvu podľa neho uzatvorili v najkritickejšom čase (začiatkom apríla – pozn. TASR), keď nikto nedokázal s istotou predpokladať budúci vývoj, a vláda nechcela hazardovať so životmi obyvateľov.



„Zmluva nebola uzatvorená ani podmienená vývojom ochorenia COVID-19 na Slovensku a ani nezohľadňovala iné nepredvídateľné kritériá. Zmluva je záväzná pre našu spoločnosť a rovnako i pre štát. Predmetom zmluvy nie sú jednoúčelové zariadenia použiteľné iba na riešenie ochorenia COVID-19, ale dýchacie prístroje použiteľné v nemocniciach na ľubovoľnom oddelení (ARO alebo JIS) v rámci bežnej operatívy i pre tie najkritickejšie stavy pacientov,“ zdôraznil riaditeľ.



Ako dodal, spoločnosť nemala a do konca júna ani nebude mať priestor na zákazky pre zahraničných odberateľov, naplno je vyťažená zákazkou pre ministerstvo zdravotníctva. Zahraničným odberateľom sa začne venovať v druhej polovici roku. Záujem zo zahraničia je i po odznievaní pandémie, väčšina štátov si chce vytvoriť rezervu dýchacích prístrojov.



„V niektorých krajinách je však situácia stále katastrofická a potrebujú dodať tisícky dýchacích prístrojov (Rusko, štáty Južnej Ameriky, Mexiko). Tým, že väčšina renomovaných výrobcov nemá kapacity na uspokojenie dopytu, sme v zahraničí svedkami nákupov rôznych veľmi diskutabilných riešení ,ventilátorov' v obrovských množstvách úplne bez parciálnych znalostí problematiky umelej pľúcnej ventilácie, len čisto v snahe rýchlo nakúpiť akékoľvek ventilátory. Preto očakávame, že v budúcnosti príde k vytriezveniu a štáty, ktoré aj nakúpili veľké množstvo v praxi nepoužiteľných prístrojov - toto nie je prípad Slovenska - ich budú obmieňať, ak im bude reálne záležať na zdraví svojich občanov,“ uzavrel Baranovič.