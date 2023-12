Chladiarenská spoločnosť chce rozšíriť sklady v Maduniciach

Madunice 8. decembra (TASR) - Nové zámery s obchodnými potravinovými reťazcami priviedli skladovaciu spoločnosť HOPI SK k rozšíreniu svojho skladovacieho centra v obci Madunice v okrese Hlohovec.



Chce postaviť v areáli novú skladovaciu plochu, kde by mohlo nájsť prácu okolo 160 zamestnancov. Zámer je aktuálne v procese posudzovania dosahov na životné prostredie.



Hlavným podnikateľským predmetom spoločnosti so sídlom v Pezinku sú okrem dopravy aj služby skladovania chladených a mrazených potravín, kde trhový podiel na celkových skladových kapacitách, ako uvádza v zámere, dosahuje až 85 % v rámci celej SR. Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce Madunice, v severnej časti katastrálneho územia. Hala by mala mať okolo 38.000 štvorcových metrov, priemerný denný počet zásobovacích vozidiel je vypočítaný na 133. Areál bude mať vybudované odstavné miesta pre nákladné automobily.