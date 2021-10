Chladná zima môže podľa R. Sulíka priniesť obmedzenie dodávok plynu

Na archívnej snímke poslanec Ladislav Kamenický (SMER-SD) . Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 24. decembra (TASR) – Pokiaľ bude nadchádzajúca zima extrémne studená, mohlo by na Slovensku koncom februára dôjsť k úbytku zásob plynu. V takom prípade by sa na osem až deväť dní odstavili niektoré výrobné podniky. Povedal to v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Bývalý šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) Sulíkovi vyčítal najmä údajnú nečinnosť pri riešení rastúcich cien energií." povedal Sulík s tým, že ak bude najhoršia zima, aká bola za posledných 20 rokov, tak osem alebo deväť kalendárnych dní by koncom februára mohlo byť plynu nedostatok. V takom prípade by podľa jeho slov vláda vo všeobecnom hospodárskom záujme vypla dodávky dvom až trom najväčším spotrebiteľom zemného plynu, ako sú Duslo alebo Slovnaft.Kamenický pripomenul rast cien energií, ktorý má už v súčasnosti vplyv na zdražovanie aj ostatných výrobkov, ako sú potraviny či stavebné materiály. Vláda podľa exministra neráta s kompenzáciou rastu cien energií, keďže na ňu nemá pripravené peniaze v rozpočte. „“ povedal Kamenický. Sulík oponoval, že pre domácnosti sa cena energií zásadnejším spôsobom nezvýši a napríklad u plynu pôjde o návrat na úroveň cien z roku 2020.Jedným z opatrení, ktoré by mohli kompenzovať vysoké ceny energií na svetových trhoch, by malo byť podľa Sulíka pásmové rozdelenie tarify za prevádzku systému (TPS), ktorú by mal v pondelok (25. 10.) predstaviť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Táto zmena sa však dotkne najmä firiem. TPS tvorí významnú časť faktúr za elektrickú energiu a z jej výberu sa dotuje výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) či ťažba uhlia na hornej Nitre. Zatiaľ čo Sulík pripisuje vysokú TPS štedrým dotáciám výrobcov OZE z čias vlády Smeru-SD, Kamenický oponoval, že 60 % fotovoltických elektrární bolo pripojených počas Radičovej vlády v rokoch 2010 a 2011.Riešením vysokých cien energií najmä pre firmy je podľa Sulíka využitie rastúcich príjmov z emisných povoleniek do Envirofondu, kde namiesto rozpočtovaných 165 miliónov eur pritečie v tomto roku okolo 350 miliónov eur. „“ povedal Sulík. Minister odmietol aj obvinenie Kamenického, podľa ktorého chystá liberalizáciu cien energií. Sulík pripomenul, že ide o implementáciu noriem EÚ, najmä zimného energetického balíčka. „“ tvrdil Sulík.