Chodníky na sídlisku Kopanice v Prievidzi zrekonštruujú za 141.000 eur

Prievidza 25. novembra (TASR) - Samospráva Prievidze začala s rekonštrukciou chodníkov medzi bytovými domami na uliciach V. Benedikta a M. Gorkého na sídlisku Kopanice. Súčasťou stavebných prác za viac ako 141.000 eur je i výstavba spevnených plôch na parkovanie automobilov. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky Michaela Beňadiková.



"Dvojica nových spevnených plôch pribudne na ulici V. Benedikta. Vznikne tam tak 16 nových kolmých parkovacích miest pre osobné automobily, karavany s rozmermi státia 2,5 metra x 5,3 metra," uviedla Beňadiková.



Súčasťou vybudovania nových parkovacích miest je podľa nej preloženie existujúceho chodníka za parkovacie plochy, vybudovanie nového stojiska na odpad, presunutie kovového prašiaka na koberce, preložky dvoch stĺpov verejného osvetlenia s lampou do trávnatej plochy, ako i náhradná výsadba.



Náklady investície podľa zmluvy o diele predstavujú sumu 141.255,18 eura. S rekonštrukciou chodníkov začal dodávateľ, ktorým je prievidzská spoločnosť Agricolo, v novembri, práce by mal ukončiť najneskôr do začiatku januára budúceho roka. Druhú etapu prác v podobe spevnených plôch a verejného osvetlenia zase na jar 2023.