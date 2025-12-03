< sekcia Ekonomika
Choma: Na zavedenie ETCS na železniciach treba niekoľko miliárd eur
Materiál ministerstva dopravy zahŕňa opatrenia v ôsmich oblastiach a reaguje na nedávne dve vážne vlakové nehody z 13. októbra pri Rožňave a 9. novembra pri Pezinku.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Na dobudovanie komplexného zabezpečovacieho systému ETCS vo vlakovej sieti na Slovensku budú do roku 2034 potrebné finančné prostriedky v objeme ešte 1,365 miliardy eur. Celková rekonštrukcia železničných tratí vrátane zavedenia ETCS takisto do roku 2034 bude stáť 4,975 miliardy eur. Informoval o tom v stredu štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma v súvislosti s návrhom Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý schválila vláda.
„Ideme do zintenzívnenia implementácie systémov ETCS a GMS-R na železničnej infraštruktúre na Slovensku a vo vozidlách železničných dopravcov pôsobiacich na našej sieti,“ povedal po rokovaní vlády Choma. Toto je podľa neho úplná priorita všetkých opatrení, pretože systém ETCS chcú zaviesť čo najskôr.
Tento systém je už zavedený v 55 rušňoch, v ďalších 58 sa inštaluje a súťaží sa jeho montáž v 34 vlakoch. „Nehovoríme len o ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko - pozn. TASR), našom národnom prepravcovi, ale aj o súkromných spoločnostiach. Tie si budú musieť splniť povinnosť zavedenia systému do svojich rušňov najneskôr do piatich rokov,“ priblížil štátny tajomník.
Druhým zásadným a závažným opatrením je podľa neho zavedenie kamier na stanovišti rušňovodiča alebo tzv. telových kamier. Toto opatrenie pritom vopred prediskutovali aj s odborármi. „Je to isté obmedzenie, ale na druhej strane stále platí, že bezpečnosť je absolútne prvoradá a všetci sa budú musieť tomu prispôsobiť,“ upozornil Choma. Ako pokračoval, bude to ešte potrebné pripraviť a doladiť zákon tak, aby nikoho neobmedzovali.
Ďalším opatrením je sledovanie pracovného času rušňovodiča. „Budeme zavádzať funkcionality komplexného informačného systému tak, aby sme mali pod absolútnou kontrolou, koľko času strávi rušňovodič v práci. Čiže niečo podobné, ako majú kamionisti,“ priblížil štátny tajomník.
Ak rušňovodič prekročí o niekoľko minút svoj povolený pracovný čas, okamžite bude sankcionovaný. Podľa Chomu je to potrebné najmä preto, aby bol prehľad o tom, koľko rušňovodiči pracujú a či dodržiavajú zákonom stanovenú maximálnu pracovnú dobu. „Aby sa nestávalo, že rušňovodiči po odkrútení si svojho pracovného času idú ešte niekam riadiť rušne do iných, možno súkromných spoločností, a potom môže vzniknúť nejaký problém,“ dodal Choma s tým, že môže ísť napríklad o únavu.
