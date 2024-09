Choma: Suma 90 eur za 365-dňovú diaľničnú známku je prijateľná

Bratislava 18. septembra (TASR) - Suma 90 eur za 365-dňovú diaľničnú známku je podľa Ministerstva dopravy (MD) SR ešte prijateľná pre motoristov. V porovnaní s okolitými krajinami je to najnižšia suma 365-dňovej známky. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma. Zmenu sadzby diaľničných známok v stredu schválila vláda, ide o jedno z konsolidačných opatrení.



"Ministerstvo dopravy reflektuje na to, čo schválila vláda, to znamená na konsolidačné opatrenia. Deväťdesiat eur je výška, ktorú sme vyhodnotili ako ešte prijateľnú pre motoristov. V porovnaní s okolitými krajinami, keď vezmeme do úvahy Česko, Rakúsko, Maďarsko a Slovinsko, je to stále najnižšia 365-dňová známka. Všetky ostatné typy známok sa odvíjajú od tejto sumy, a to na základe smernice Európskej komisie," uviedol Choma.



Opatrenie by malo do štátneho rozpočtu priniesť približne 35 miliónov eur. Podľa Chomu chce rezort dopravy financie použiť na výstavbu diaľnic.



Podľa Chomu je istou kompenzáciou pre motoristov oslobodenie diaľničných obchvatov veľkých miest od diaľničnej známky. Priblížil, že ide o 200 kilometrov ciest bez poplatku, čo tvorí približne jednu štvrtinu diaľničnej siete.



Vyššia cena za diaľničné známky začne platiť od 1. januára 2025. Suma 365-dňovej diaľničnej známky porastie zo súčasných 60 eur na sumu 90 eur. Suma jednodňovej diaľničnej známky sa zvýši zo súčasných 5,40 eura na 8,10 eura. Naopak, suma desaťdňovej známky klesne zo súčasných 12 eur na 10,80 eura. Cena jednomesačnej diaľničnej známky bude stanovená na 17,10 eura.