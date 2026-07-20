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Chorvátska banka zhoršila odhad rastu domácej ekonomiky v 2. kvartáli
Horšiu prognózu zverejnila HNB aj v medzikvartálnom porovnaní.
Autor TASR
Záhreb 20. júla (TASR) - Rast chorvátskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku pravdepodobne spomalil. Uviedla to v najnovšom odhade chorvátska centrálna banka, ktorá poukázala na horší vývoj priemyselnej produkcie, maloobchodu aj cestovného ruchu. TASR o tom informuje na základe správy chorvátskej agentúry HINA.
Chorvátska národná banka (HNB) odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Chorvátska vzrástol v období od apríla do konca júna medziročne o 1,6 % oproti predbežnému rastu v 1. kvartáli na úrovni 2,2 %. Nový odhad HNB je zároveň horší, než banka stanovila pôvodne a podľa ktorého ekonomika vzrástla v 2. štvrťroku o 2,4 %.
Horšiu prognózu zverejnila HNB aj v medzikvartálnom porovnaní. Pôvodne počítala s rastom o 0,7 %, teraz odhaduje, že ekonomika vzrástla iba o 0,3 %. V prípade potvrdenia týchto údajov to však stále bude znamenať zlepšenie vývoja hospodárstva v porovnaní s 1. kvartálom, za ktorý ekonomika vykázala oproti predchádzajúcemu štvrťroku nulový rast.
Za zhoršením prognózy sú slabšie kľúčové ekonomické údaje za mesiac máj. Priemyselná produkcia opätovne klesla a pokles zaznamenali aj maloobchodné tržby. Tie sa v máji oproti aprílu znížili o 2 %.
Horšie sa vyvíjal predbežne aj cestovný ruch, pričom tieto údaje sú za 2. kvartál. V porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka klesol počet zahraničných turistov a prenocovaní zhruba o 1 %.
Chorvátska národná banka (HNB) odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Chorvátska vzrástol v období od apríla do konca júna medziročne o 1,6 % oproti predbežnému rastu v 1. kvartáli na úrovni 2,2 %. Nový odhad HNB je zároveň horší, než banka stanovila pôvodne a podľa ktorého ekonomika vzrástla v 2. štvrťroku o 2,4 %.
Horšiu prognózu zverejnila HNB aj v medzikvartálnom porovnaní. Pôvodne počítala s rastom o 0,7 %, teraz odhaduje, že ekonomika vzrástla iba o 0,3 %. V prípade potvrdenia týchto údajov to však stále bude znamenať zlepšenie vývoja hospodárstva v porovnaní s 1. kvartálom, za ktorý ekonomika vykázala oproti predchádzajúcemu štvrťroku nulový rast.
Za zhoršením prognózy sú slabšie kľúčové ekonomické údaje za mesiac máj. Priemyselná produkcia opätovne klesla a pokles zaznamenali aj maloobchodné tržby. Tie sa v máji oproti aprílu znížili o 2 %.
Horšie sa vyvíjal predbežne aj cestovný ruch, pričom tieto údaje sú za 2. kvartál. V porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka klesol počet zahraničných turistov a prenocovaní zhruba o 1 %.