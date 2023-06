Chorvátska centrálna banka výrazne zlepšila odhad vývoja ekonomiky

Záhreb 6. júna (TASR) - Chorvátska centrálna banka výrazne zlepšila prognózu vývoja domácej ekonomiky v tomto roku. Zatiaľ čo pôvodne počítala s jej rastom hlboko pod 2 %, teraz očakáva, že dosiahne takmer 3 %. Uviedol to v utorok guvernér Národnej banky Chorvátska Boris Vujčič. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.



Vujčič, ktorý na konferencii organizovanej denníkom 24 Sata hodnotil prvých 180 dní od prijatia eura, povedal, že centrálna banka očakáva v roku 2023 rast ekonomiky o 2,9 %. Pôvodne počítala s hospodárskym rastom na úrovni 1,5 %.



Centrálna banka okrem toho predpokladá postupné spomaľovanie inflácie a rast zamestnanosti. Tento rok počíta s infláciou na úrovni 6,6 %, ktorá by sa v budúcom roku mala spomaliť na 3 % a v ďalšom roku na 2 %.



S rovnakou mierou inflácie ako centrálna banka tento rok počíta aj chorvátska vláda. Tá však v budúcom roku očakáva jej výraznejšie zmiernenie na 2,8 %. Na rok 2025 predpokladá rast spotrebiteľských cien v Chorvátsku na úrovni 2,4 % a v roku 2026 na úrovni 2,2 %.



Čo sa týka vývoja ekonomiky, vláda je o niečo menej optimistická v porovnaní s odhadmi chorvátskej centrálnej banky a v tomto roku počíta s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,2 %. V nasledujúcom roku očakáva zrýchlenie rastu na 2,6 %, následne by sa však malo jeho tempo opäť spomaliť. V roku 2025 vláda odhaduje, že rast ekonomiky dosiahne 2,5 % a v ďalšom roku 2,2 %.