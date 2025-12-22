< sekcia Ekonomika
Chorvátska centrálna banka zhoršila prognózu rastu ekonomiky
Autor TASR
Záhreb 22. decembra (TASR) - Chorvátska ekonomika by za tento rok mohla vykázať reálny rast o 3 % a v budúcom roku sa posilniť o 2,8 %. Vyplýva to z najnovšej predikcie centrálnej banky krajiny, ktorú zverejnila v pondelok. Znamená to zhoršenie jej prognózy, keďže v septembri predpovedala rast hrubého domáceho produktu v tomto roku o 3,2 % a v budúcom o 2,9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.
Pokiaľ ide o infláciu podľa národného indexu spotrebiteľských cien, chorvátska centrálna banka odhaduje, že za tento rok bude na úrovni 3,7 % a v roku 2026 by sa mohla spomaliť na 3,1 %. V septembri banka prognózovala, že inflácia v krajine podľa národnej metodiky bude za tento rok vo výške 3,6 % a v budúcom roku sa spomalí na 2,6 %.
Hlavným motorom rastu ekonomiky Chorvátska by podľa centrálnej banky mohol naďalej byť domáci dopyt. Banka však očakáva pomalší rast reálnych príjmov a menej podpornú fiškálnu politiku. Znamená to, že príspevok osobnej spotreby, vládnych výdavkov a investícií by sa mohol znížiť v porovnaní s vysokými úrovňami v ostatných dvoch rokoch.
