Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Ekonomika

Chorvátska ekonomika rástla najslabším tempom za takmer šesť rokov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hrubý domáci produkt Chorvátska vzrástol v 3. štvrťroku tohto roka medziročne o 2,3 %.

Autor TASR
Záhreb 27. novembra (TASR) - Ekonomika Chorvátska zaznamenala v 3. štvrťroku výrazné spomalenie rastu, pričom jeho tempo dosiahlo najnižšiu úroveň za takmer šesť rokov. Uviedol to vo štvrtok chorvátsky štatistický úrad, ktorý poukázal na výrazné spomalenie rastu spotreby. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Hrubý domáci produkt Chorvátska vzrástol v 3. štvrťroku tohto roka medziročne o 2,3 %. To je výrazné spomalenie rastu oproti vývoju v 2. kvartáli, v ktorom ekonomika vzrástla o 3,6 %. Ak sa nezapočíta pandemický 4. kvartál 2020, v ktorom chorvátska ekonomika klesla, najnovšie údaje predstavujú najslabší hospodársky rast Chorvátska od 4. štvrťroka 2019, v ktorom ekonomika vzrástla o 1,9 %.

Za najslabším rastom za takmer šesť rokov bola najmä slabá spotreba. Tá sa zvýšila o 2,3 % po 3,8-percentnom raste v 2. štvrťroku. Rast spotreby bol slabší najmä zo strany domácností a mimovládnych inštitúcií. Naopak, rast vládnych výdavkov sa zrýchlil, a to z 3,3 % na 3,8 %.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom