Chorvátska ekonomika zrýchlila v 2. kvartáli tempo rastu
Hrubý domáci produkt (HDP) Chorvátska vzrástol v období od apríla do konca júna medziročne o 3,4 %. V 1. kvartáli dosiahol medziročný rast 2,9 % a v 2. štvrťroku minulého roka 3,7 %.
Záhreb 27. augusta (TASR) - Chorvátska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku tohto roka výrazné zrýchlenie medziročného rastu v porovnaní s vývojom na začiatku roka, k čomu prispeli najmä vyššie investície a spotreba domácností. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili predbežné údaje chorvátskeho štatistického úradu.
Vývoj hospodárstva veľkou mierou podporila spotreba domácností. Tá vzrástla v 2. kvartáli medziročne o 4 %, zatiaľ čo v 1. štvrťroku jej rast dosiahol 1,7 %.
Výraznejší rast vykázala aj tvorba hrubého fixného kapitálu. Zatiaľ čo v 1. kvartáli rast v tejto oblasti dosiahol 4,5 %, v 2. štvrťroku predstavoval 5,2 %.
V raste pokračovali aj výdavky vlády, tempo ich rastu sa však výrazne spomalilo. V 2. kvartáli dosiahlo 2,4 % po 5,8-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka.
Export chorvátsku ekonomiku príliš nepodporil, keď po raste o 6 % na začiatku roka vykázal za 2. kvartál rast iba o 1,6 %. Výrazné spomalenie rastu však zaznamenal aj dovoz. Zatiaľ čo v 1. štvrťroku vzrástol medziročne o 8,8 %, v období od apríla do konca júna rast dosiahol 3,3 %.
