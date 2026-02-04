Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chorvátska medziročná inflácia sa v januári zrýchlila

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Medzimesačne sa januárové spotrebiteľské ceny v krajine zvýšili o 0,3 % po tom, ako v decembri medzimesačne o 0,4 % klesli.

Autor TASR
Záhreb 4. februára (TASR) - Medziročná inflácia spotrebiteľských cien v Chorvátsku sa v januári mierne zrýchlila z decembrového osemmesačného minima. Ukázali to v stredu predbežné údaje chorvátskeho štatistického úradu. Ceny v krajine v porovnaní s januárom minulého roka stúpli o 3,4 % po raste o 3,3 % v decembri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Chorvátsku infláciu smerom nahor posunulo hlavne zdraženie služieb o 7,2 %. Januárové ceny potravín, nápojov a tabaku sa oproti rovnakému mesiacu minulého roka posilnili o 3 %. Energie boli medziročne drahšie o 3,7 % a nepotravinárske tovary iba o 0,1 %.

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v Chorvátsku v januári klesol na 3,8 % z decembrových 4,3 %.

