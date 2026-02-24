< sekcia Ekonomika
Chorvátska medziročná inflácia sa v januári mierne zrýchlila
Autor TASR
Záhreb 24. februára (TASR) - Medziročná inflácia spotrebiteľských cien v Chorvátsku sa v januári mierne posilnila. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. Tempo rastu spotrebiteľských cien sa zrýchlilo na 3,4 % z decembrovej úrovne 3,3 %, ktorá bola najslabšia za osem mesiacov. Posilnenie januárovej medziročnej inflácie je v súlade s predbežným odhadom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a portálu tradingeconomics.
Výrazne sa v Chorvátsku zrýchlil rast cien alkoholických nápojov a tabaku, ktoré stúpli o 7,5 % po decembrovom posilnení o 4,6 %. Ceny bývania a energií medziročne stúpli o 10,1 % po raste o 8,4 % v predošlom mesiaci. Rásť začali aj ceny odevov a obuvi, ktoré sa oproti januáru 2025 zvýšili o 0,8 % po decembrovom medziročnom poklese o 1 %.
Ceny dopravy v januári klesli o 0,3 % po znížení o 1,8 % v decembri. Zmiernil sa rast cien v segmente potravín a nealkoholických nápojov na 2,1 % z decembrových 2,8 %, v oblasti telekomunikácií na 2,4 % z 5,3 % a zdravotníctva na 4,1 % zo 4,3 %. Zlacnelo vybavenie a bežná údržba domácností o 0,9 % po zdražení o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci.
Medziročná chorvátska inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v januári spomalila na 3,6 % z úrovne 3,8 %.
Medzimesačne sa chorvátske spotrebiteľské ceny v januári zvýšili o 0,3 % po tom, ako v decembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,4 % klesli.
