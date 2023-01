Chorvátske banky hlásia úspešný prechod na euro

Záhreb 2. januára (TASR) - Najväčšie banky v Chorvátsku v pondelok informovali o úspešnom prechode na spoločnú európsku menu euro a dostupnosti všetkých bankových služieb pre klientov. Niektoré banky však pritom uviedli, že ich kancelárie budú v pondelok otvorené až poobede. TASR správu prevzala z agentúry Hina.



Úspešný prechod na euro ohlásili najväčšia banka v krajine Zagrebačka Banka, Chorvátska poštová banka (HPB), Privredna Banka Zagreb (PBZ), Erste Bank, Raiffeisen Bank a OTP.



Chorvátska banková asociácia (HUB), ktorá združuje 19 popredných bánk v krajine, potvrdila úspešný prechod svojich členov na euro.



Peniaze na účtoch občanov a právnických osôb, ako aj pôžičky sa automaticky premieňali z kún na eurá pevnou sadzbou stanovenou zákonom, uviedla asociácia s tým, že softvér približne 2700 bankomatov bol upravený a bola do nich dodaná hotovosť v eurobankovkách.



Najneskôr do 15. januára bude upravených a funkčných celkovo približne 4000 bankomatov, dovtedy sa nebude účtovať poplatok za výber hotovosti zo žiadneho z bankomatov.



Podľa HUB v súlade s rozhodnutím chorvátskej národnej banky (HNB) budú bankomaty v období do 1. apríla vydávať väčšinou bankovky v hodnote 10 a 20 eur, aby občanom poskytli peniaze menšej hodnoty v počiatočnej fáze používania novej meny.



Okrem toho budú technicky prispôsobené bankomaty vydávať aj bankovky v hodnote 50 eur pod podmienkou, že sumy do alebo vo výške 100 eur budú vždy vydávané v bankovkách 10 alebo 20 eurových.



Bankomaty začnú od 1. apríla postupne vydávať aj bankovky inej hodnoty v závislosti od odhadov bánk a obchodnej politiky, uviedla asociácia HUB.



Banky, Finančná agentúra a Chorvátska pošta budú počas celého roka 2023 bezplatne vymieňať kuny za eurá.