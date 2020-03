Chorvátsko napriek kríze pokračuje v prípravách na vstup do eurozóny

Záhreb 31. marca (TASR) - Chorvátsko bude aj naďalej pokračovať vo svojich plánoch na prijatie eura napriek ekonomickým problémom, ktoré mu spôsobila pandémia nového koronavírusu. Uviedla to v utorok pre agentúru Reuters chorvátska centrálna banka.



Vlani v júli Záhreb podal žiadosť na vstup do systému ERM-2. Systém predstavuje prvú etapu na vstup do eurozóny, prijatie do ERM-2 je však podmienené viacerými reformami, ku ktorým sa Chorvátsko zaviazalo. Do ERM-2 by Chorvátsko malo vstúpiť v lete tohto roka a po dvoch rokoch, počas ktorých musí v systéme zotrvať, by mohlo vstúpiť do eurozóny.



"Naše plány, čo sa týka ERM-2, sa napriek súčasnej kríze nemenia a všetky záväzky sme pripravení splniť. V tomto kontexte je vstup Chorvátska do systému ERM-2 v 2. polroku tohto roka veľmi reálny," uviedla centrálna banka pre Reuters.



Ani Chorvátsko sa nevyhlo dôsledkom šíriaceho sa nového koronavírusu. Záhreb zatiaľ potvrdil približne 790 infikovaných a šesť úmrtí. Vláda obmedzila voľný pohyb obyvateľstva a oznámila viacero opatrení na podporu ekonomiky. K nim patrí odklad platieb daní na tri mesiace a systém, v rámci ktorého štát bude platiť minimálnu mzdu zamestnancom podnikov zasiahnutých krízou.



Ani ďalšie zhoršenie situácie podľa centrálnej banky nezmierni úsilie Chorvátska v prípravách na vstup do systému ERM-2. "Zhoršenie makroekonomickej situácie nebude mať vplyv na naše úsilie vstúpiť do ERM-2. Momentálne však nevieme odhadnúť, či sa Chorvátsku podarí následne splniť všetky kritériá (na vstup do eurozóny)," dodala centrálna banka. K nim patrí napríklad dlh krajiny maximálne 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) a rozpočtový deficit maximálne na úrovni 3 % HDP.