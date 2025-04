Chorvátsko plánuje investovať do obrany tri percentá HDP do roku 2030

Záhreb 8. apríla (TASR) - Chorvátsko má v pláne zvýšiť svoje výdavky na obranu na 2,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2027 a následne na tri percentá do roku 2030, uviedol v utorok minister obrany Ivan Anušič. Ide o poslednú členskú krajinu NATO, ktorá sa zaviazala zvýšiť financovanie obrany po tlaku zo strany americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a HINA.



Krajina v súčasnosti vynakladá dve percentá z HDP na obranu. „Chorvátsko intenzívne pracuje na rozvoji svojho obranného priemyslu a prehĺbení spolupráce so spojencami,“ uviedol Anušič na zbrojnom veľtrhu v Záhrebe.



„Mnohé európske, no i ďalšie krajiny vážne prehodnocujú svoje bezpečnostné stratégie v reakcii na súčasne hrozby, ktorým Európa čelí," povedal minister. „Našou stratégiou je podpora domácich spoločností, ktoré vyvíjajú nové technológie a poznatky s cieľom dosiahnuť sebestačnosť vo vojenskom vybavení a výzbroji,“ poznamenal Anušič.



Minister obrany dodal, že chorvátske ozbrojené sily rokovali s Nemeckom o kúpe tankov Leopard, ktoré by sa do krajiny mali dodať v roku 2028. Ide o súčasť úsilia celej Európy posilniť svoje vojenské kapacity pre obavy, že Washington odstúpi od ochrany regiónu, píše Reuters.