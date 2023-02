Chorvátsko plánuje obmedziť predaj počas nedieľ a sviatkov

Záhreb 25. februára (TASR) - Chorvátska vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorý zavádza obmedzenia vzťahujúce sa na otváracie hodiny obchodov. Tie by mali byť po väčšinu nedieľ a sviatkov zatvorené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Vláda tento návrh predložila vo štvrtok 23. februára a musí ho ešte schváliť parlament. Do platnosti by mal vstúpiť 1. júla.



Obchody by podľa tejto legislatívy mohli byť otvorené len počas šestnástich nedieľ v roku. Obchodníci si týchto 16 nedieľ budú môcť slobodne vybrať, uviedli chorvátske médiá.



Tieto obmedzenia sa nebudú týkať obchodov nachádzajúcich sa v priestoroch železničných a autobusových staníc, letísk, prístavov, lodí, čerpacích staníc, kempingov, nemocníc, hotelov a kultúrnych inštitúcií. Výnimky sa vzťahujú aj na trhy a rodinné farmy a trafiky budú môcť byť v nedeľu a počas sviatkov otvorené od 7.00 do 13.00 h.



Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič považuje zákon o 16 pracovných nedeliach za vyvážený. "Verím, že to zvýši práva zamestnancov a zlepší rodinný život," uviedol.