Chorvátsko po vstupe do Schengenu čaká rekordnú turistickú sezónu

Záhreb 15. júna (TASR) - Predstavitelia cestovného ruchu v Chorvátsku očakávajú rekordné výsledky tento rok po januárovom vstupe svojej krajiny do schengenskej zóny s voľným pohybom. Predpovedajú, že to zvýši počet návštevníkov na chorvátskom pobreží Jadranského mora. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Cestovný ruch sa podieľa 20 % na výkone chorvátskeho hospodárstva. Po páde v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa tento sektor v roku 2022 zotavil. Predstavitelia tohto odvetvia na základe výsledkov ešte pred letom očakávajú, že pozitívny trend bude pokračovať aj po zvyšok roka.



"Doteraz sme zaznamenali takmer 5 miliónov príchodov a viac ako 17,5 milióna prenocovaní, čo je nárast o 20 % oproti minulému roku," povedal Kristjan Staničić, riaditeľ Chorvátskeho turistického združenia a dodal, že počet prenocovaní vzrástol o 11 % v porovnaní s rokom 2019, ktorý bol z hľadiska návštevnosti rekordný.



"Na základe týchto výsledkov môžeme očakávať pozitívne pokračovanie hlavnej turistickej sezóny aj počas celého roka," povedal pre agentúru Reuters.



Tento sektor dosiahol v roku 2022 rekordné príjmy viac ako 13 miliárd eur a Staničić tento rok očakáva ešte vyššie príjmy.



Chorvátsko, člen Európskej únie (EÚ), vstúpilo 1. januára 2023 do schengenského priestoru aj do eurozóny, čo umožnilo návštevníkom z bloku cestovať rýchlejšie a zjednodušiť platby.



Krajina už zaznamenala väčší počet víkendových turistov zo susedných krajín ako priamy dôsledok vstupu do schengenského priestoru.



"Nikdy sme neboli bližšie k našim hlavným trhom, akými sú Slovinsko, Taliansko, Maďarsko, Rakúsko a Nemecko, odkiaľ pricestovalo v predsezónnom období najviac návštevníkov," povedal Staničić.



V jadranskom historickom meste Zadar, ktoré je obklopené národnými parkami, sa však miestni prenajímatelia nehnuteľností turistom sťažujú na zlú vládnu investičnú stratégiu. Poukazujú pritom na nedostatok hotelov a potrebu väčšieho letiska.