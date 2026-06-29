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Chorvátsko: Spotrebné dane sa zvýšili po poklese cien pohonných hmôt
V porovnaní s úrovňami pred krízou zostávajú spotrebné dane nižšie o 0,07 eura na liter pre benzín a 0,0261 eura na liter pre naftu.
Autor TASR
Záhreb 29. júna (TASR) - Premiér Andrej Plenkovič v pondelok na ostrove Hvar počas prehliadky novovybudovanej cesty Sveta Nedjelja – Dubovica uviedol, že zvýšenie spotrebných daní z bezolovnatého benzínu a nafty je dôsledkom postupnej normalizácie cien po znovuotvorení Hormuzského prielivu. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Chorvátska vláda v pondelok stanovila nové maximálne maloobchodné ceny pohonných hmôt na nasledujúce dva týždne, pričom znížila cenu bežného benzínu o tri eurocenty za liter, nafty o päť centov a modrej nafty o desať centov. Zároveň sa zvýšili spotrebné dane z pohonných hmôt o 0,03 eura za liter pre benzín a 0,04 eura pre naftu.
Podľa vládneho rozhodnutia bude od utorka bežný benzín aj nafta stáť 1,54 eura za liter. Modro sfarbená nafta, ktorú používajú poľnohospodári a rybári, zlacnie o desať centov na 0,96 eura za liter. LPG predávaný v tlakových fľašiach bude stáť 1,79 eura za kilogram, čo je zníženie o osem centov.
V porovnaní s úrovňami pred krízou zostávajú spotrebné dane nižšie o 0,07 eura na liter pre benzín a 0,0261 eura na liter pre naftu.
Chorvátska vláda v pondelok stanovila nové maximálne maloobchodné ceny pohonných hmôt na nasledujúce dva týždne, pričom znížila cenu bežného benzínu o tri eurocenty za liter, nafty o päť centov a modrej nafty o desať centov. Zároveň sa zvýšili spotrebné dane z pohonných hmôt o 0,03 eura za liter pre benzín a 0,04 eura pre naftu.
Podľa vládneho rozhodnutia bude od utorka bežný benzín aj nafta stáť 1,54 eura za liter. Modro sfarbená nafta, ktorú používajú poľnohospodári a rybári, zlacnie o desať centov na 0,96 eura za liter. LPG predávaný v tlakových fľašiach bude stáť 1,79 eura za kilogram, čo je zníženie o osem centov.
V porovnaní s úrovňami pred krízou zostávajú spotrebné dane nižšie o 0,07 eura na liter pre benzín a 0,0261 eura na liter pre naftu.