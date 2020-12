Tri štáty vyhlásia spolu výlučnú zónu v Jadranskom mori

Záhreb 14. decembra (TASR) - Chorvátska vláda v pondelok (14. 12.) schválila rozhodnutie o vyhlásení výlučnej hospodárskej zóny (VHZ) v Jadranskom mori spolu s Talianskom a Slovinskom. K formálnemu vytvoreniu zóny dôjde v januári po trojstrannom stretnutí ministrov všetkých zainteresovaných strán.



Chorvátsky parlament bude o rozhodnutí hlasovať na štvrtkovej (17. 12.) mimoriadnej schôdzi, uviedol premiér Andrej Plenkovič.



Chorvátsky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Gordan Grlič Radman počas diskusie so slovinským a talianskym partnerom "dosiahli porozumenie" a koncom roka oficiálne oznámia vytvorenie spoločnej zóny.



Grlič Radman dodal, že budú rokovať aj o posilnení spolupráce v jadranskej oblasti s cieľom ochrany životného prostredia a riadenia takzvanej modrej ekonomiky.



Chorvátsky minister zahraničných vecí informoval o zóne aj Európsku úniu (EÚ) a susedné štáty. A hovoril o nej na videokonferencii Stredomorský dialóg.



Zdôraznil, že VHZ bude vyhlásená v súlade s námorným kódexom, Dohovorom OSN o morskom práve a právnymi predpismi EÚ a že táto zóna zostane námornou oblasťou, kde budú mať všetky krajiny slobodu a práva zaručené medzinárodným právom, bez toho, aby boli dotknuté zvrchované práva a jurisdikcia Chorvátska.



Ministerka poľnohospodárstva Marija Vuckovičová v tejto súvislosti povedala, že VHZ ešte zlepší už aj tak "úzku a v ostatnom čase dokonca vynikajúcu spoluprácu s Talianskom" v otázkach rybárskych flotíl a riadenia zdrojov.



Chorvátske ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí minulý týždeň uviedlo, že vyhlásenie VHZ bolo výsledkom implementácie spoločnej rybárskej politiky Chorvátska a Talianska, ako aj spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia.



Slovinský premiéra Janez Janša v pondelok počas otázok v parlamente poznamenal, že bolo „dobrou vôľou“ Talianska a Chorvátska pozvať Slovinsko na rokovania o ich plánoch na vyhlásenie výlučnej hospodárske zóny v Jadranskom mori. Janša o tom rokoval s Plenkovičom a talianskym premiérom Giuseppem Contem minulý víkend.



Podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982 majú krajiny právo vyhlásiť výlučnú ekonomickú zónu až do vzdialenosti 200 námorných míľ od ich pobrežia. To znamená, že daná krajina má v tejto zóne výhradné práva týkajúce sa využívania morských zdrojov, najmä výroby energie a rybolovu.