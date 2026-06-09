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Chorvátsko testuje nový mýtny systém, naplno má fungovať budúci rok
Prvé mesiace tohto roka podľa riaditeľa CHTZ naznačujú, že záujem o Chorvátsko pokračuje v dobrom trende.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Chorvátsko začalo testovať nový systém elektronického výberu mýta. Cieľom je odstrániť tradičné mýtne brány a zrýchliť dopravu v krajine najmä počas hlavnej turistickej sezóny. Tento rok sa pre cestovateľov ešte nič nemení, do plnej prevádzky by sa mal systém spustiť v marci alebo apríli budúceho roka. Informoval o tom v utorok na stretnutí s novinármi riaditeľ Chorvátskeho turistického združenia (CHTZ) pre Slovensko Miodrag Mlačić.
Pripomenul, že pred tromi rokmi vstúpilo Chorvátsko do schengenského priestoru, vďaka čomu skončili kontroly na hraniciach a zrýchlil sa vstup do krajiny. Ďalšie uľahčenie dopravy má priniesť práve nový mýtny systém.
„Všetko si zorganizujete na Slovensku. Kúpite si diaľničnú známku, zaplatíte ju doma, sadnete do auta a cestujete. Myslím, že to ešte zrýchli cestu do Chorvátska, možno o hodinu-dve,“ priblížil Mlačić s tým, že ide o veľkú investíciu v hodnote 80 až 90 miliónov eur. Systém pripravuje konzorcium, v ktorom je slovenský SkyToll a český TollNet.
Chorvátsko podľa riaditeľa CHTZ zostáva jednou z najobľúbenejších zahraničných destinácií Slovákov. V minulom roku ho navštívilo skoro 532.000 slovenských turistov, ktorí tu strávili 3,3 milióna prenocovaní. Najobľúbenejšími destináciami boli vlani Crikvenica, Vodice a Zadar.
„Aj prvé mesiace roka 2026 potvrdzujú stabilný záujem o dovolenku pri Jadrane. Od januára do konca mája zaznamenalo Chorvátsko zo Slovenska 42.000 príchodov a 155.000 prenocovaní, čo je približne na úrovni minulého roka za rovnaké obdobie,“ vyčíslil Mlačić. Najviac Slovákov tento rok smerovalo do Zadaru, Poreča a Rovinja, rastúci záujem však zaznamenali aj Záhreb, Pula či Opatija.
V roku 2025 navštívilo Chorvátsko celkovo 18,5 milióna zahraničných turistov s viac ako 96,3 milióna prenocovaniami. Najčastejšie navštevujú Záhreb (1,5 milióna), Dubrovník (1,4 milióna) a Split (1,14 milióna). Dubrovník zostáva lídrom v počte prenocovaní, ich počet bol vlani 4,6 milióna.
Prvé mesiace tohto roka podľa riaditeľa CHTZ naznačujú, že záujem o Chorvátsko pokračuje v dobrom trende. Krajina doteraz zaznamenala o 4 % viac zahraničných návštevníkov a o 7 % viac prenocovaní v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Pripomenul, že pred tromi rokmi vstúpilo Chorvátsko do schengenského priestoru, vďaka čomu skončili kontroly na hraniciach a zrýchlil sa vstup do krajiny. Ďalšie uľahčenie dopravy má priniesť práve nový mýtny systém.
„Všetko si zorganizujete na Slovensku. Kúpite si diaľničnú známku, zaplatíte ju doma, sadnete do auta a cestujete. Myslím, že to ešte zrýchli cestu do Chorvátska, možno o hodinu-dve,“ priblížil Mlačić s tým, že ide o veľkú investíciu v hodnote 80 až 90 miliónov eur. Systém pripravuje konzorcium, v ktorom je slovenský SkyToll a český TollNet.
Chorvátsko podľa riaditeľa CHTZ zostáva jednou z najobľúbenejších zahraničných destinácií Slovákov. V minulom roku ho navštívilo skoro 532.000 slovenských turistov, ktorí tu strávili 3,3 milióna prenocovaní. Najobľúbenejšími destináciami boli vlani Crikvenica, Vodice a Zadar.
„Aj prvé mesiace roka 2026 potvrdzujú stabilný záujem o dovolenku pri Jadrane. Od januára do konca mája zaznamenalo Chorvátsko zo Slovenska 42.000 príchodov a 155.000 prenocovaní, čo je približne na úrovni minulého roka za rovnaké obdobie,“ vyčíslil Mlačić. Najviac Slovákov tento rok smerovalo do Zadaru, Poreča a Rovinja, rastúci záujem však zaznamenali aj Záhreb, Pula či Opatija.
V roku 2025 navštívilo Chorvátsko celkovo 18,5 milióna zahraničných turistov s viac ako 96,3 milióna prenocovaniami. Najčastejšie navštevujú Záhreb (1,5 milióna), Dubrovník (1,4 milióna) a Split (1,14 milióna). Dubrovník zostáva lídrom v počte prenocovaní, ich počet bol vlani 4,6 milióna.
Prvé mesiace tohto roka podľa riaditeľa CHTZ naznačujú, že záujem o Chorvátsko pokračuje v dobrom trende. Krajina doteraz zaznamenala o 4 % viac zahraničných návštevníkov a o 7 % viac prenocovaní v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.