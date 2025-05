Chorvátsko už nevládne, Česi radšej smerujú do Talianska či Španielska

Praha 24. mája (TASR) - Česi opäť plánujú stráviť letnú dovolenku najmä v zahraničí a najčastejšie pri mori. Avšak zatiaľ čo v prípade dovoleniek pri mori predtým dominovalo Chorvátsko, teraz dávajú prednosť Taliansku alebo Španielsku. Vyplýva to z aktuálneho reprezentatívneho prieskumu Holiday Barometr. Informoval o tom server iDNES.cz.



Najobľúbenejšou destináciou pre Čechov je naďalej Taliansko (12 %) nasledované Slovenskom (8 %) a Španielskom (7 %). Medzi ďalšie obľúbené destinácie patria Egypt, Grécko a Turecko. Chorvátsko tento rok vypadlo z prvej trojice, ktorá vládla v minulých rokoch, napriek tomu tam však Česi stále radi jazdia a v budúcich týždňoch sa očakáva rast dopytu.



„Česi výrazne preferujú zahraničie a až 82 % z nich plánuje dovolenku mimo Česka,“ povedal Michael Kasl z Europ Assistance. Najčastejšie vyrážajú k moru, a to s rodinou. Dovolenku s deťmi plánuje 43 % ľudí, s rodičmi 12 % a vnúčatami 7 %. „Rodinný charakter dovolenky je v Česku výraznejší než inde v Európe,“ potvrdzuje Kasl.



Čo sa však týka investícií do dovolenky, v porovnaní s ďalšími sledovanými 22 krajinami Európy, Ázie, Severnej Ameriky, Blízkeho východu a Oceánie patria ich výdavky k najnižším. Priemerný rozpočet Čechov na letnú dovolenku dosahuje 1400 eur, čo je okrem Malajzie a Japonska najmenej zo všetkých 23 sledovaných krajín. „Prieskum sleduje najmä bohatšie európske krajiny. Aj tak ale platí, že Česi dávajú na dovolenku podstatne menej než väčšina ostatných,“ uviedol Lukáš Soural z Europ Assistance.



Tento rok síce takmer polovica Čechov plánuje minúť na dovolenku o niečo viac než vlani, na druhej strane sú peniaze hlavným dôvodom, prečo časť ľudí nikam nepôjde. Až 44 % uviedlo finančné problémy, 31 % zasa šetrí.



Zároveň sa postupne mení typ dovoleniek. Rastie záujem o takzvané pomalé cestovanie, o cesty do menej známych destinácií alebo o ozdravné pobyty. Naopak, osobný rast alebo zlepšovanie jazykových schopností je motiváciou pre malý počet Čechov.