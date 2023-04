Chorvátsko vlani dosiahlo rekordné príjmy od zahraničných turistov

Záhreb 5. apríla (TASR) – Chorvátsko vlani zaznamenalo rekordné príjmy od zahraničných turistov. Chorvátska centrálna banka v stredu uviedla, že krajina od nich získala približne 13,1 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2021 to predstavuje nárast o 44 % a zároveň je to o 24 % viac ako v roku 2019, ktorý predchádzal nástupu pandémie koronavírusu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Chorvátsky cestovný ruch očakáva silné výsledky aj v tomto roku. Ešte viac by ho malo podporiť zrušenie hraničných kontrol vďaka vstupu krajiny do schengenského priestoru a zavedenie eura.



Odvetvové združenie chorvátskeho turizmu HTZ zaevidovalo počas prvých troch mesiacov roka viac ako jeden milión prichádzajúcich turistov. Počas veľkonočných sviatkov sa pritom očakáva približne 160.000 príchodov a 550.000 prenocovaní.