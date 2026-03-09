< sekcia Ekonomika
Chorvátsko zastropuje ceny ropy a benzínu
Susedné Srbsko oznámilo zákaz vývozu ropy a pohonných látok na nasledujúcich desať dní, keďže krajiny v regióne sa pripravujú na prudký nárast cien.
Autor TASR
Belehrad 9. marca (TASR) - Chorvátsko v reakcii na obmedzenie dodávok ropy v dôsledku vojny na Blízkom východe zmrazí ceny benzínu a nafty, oznámil v pondelok chorvátsky premiér Andrej Plenkovič. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Dnes podnikneme kroky na zmiernenie rastu cien energií a ochranu životnej úrovne chorvátskych občanov,“ povedal na mimoriadnom zasadnutí vlády Plenkovič. Ceny nafty budú s účinnosťou od utorka (10. 3.) ohraničené na 1,55 eura za liter, čím sa zabráni ich očakávanému nárastu až na 1,72 eura za liter, dodal premiér. Cena benzínu sa podľa neho stabilizuje na úrovni 1,50 eura za liter a nedosiahne potenciálnych 1,55 eura za liter. Tieto opatrenia sú potrebné, pretože preprava ropy cez Hormuzský prieliv sa od začiatku vojny 28. februára prakticky zastavila, zdôraznil premiér.
Susedné Srbsko oznámilo zákaz vývozu ropy a pohonných látok na nasledujúcich desať dní, keďže krajiny v regióne sa pripravujú na prudký nárast cien. Ceny ropy prudko vyskočili nad 100 dolárov (86,5 eura) za barel (159 litrov) prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, keďže Irán podnikol odvetné útoky proti krajinám Perzského zálivu produkujúcim ropu.
(1 EUR = 1,1561 USD)
