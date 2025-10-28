Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
< sekcia Ekonomika

Chorvátsky prepravca ropy Janaf zadržal Slovnaftu 90.000 ton ropy

.
Na ilustračnej snímke ropovod. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Podľa Slovnaftu ide o alternatívnu ropu Arab Light, ktorú rafinéria potrebuje na uspokojenie potrieb svojich zahraničných zákazníkov, keďže EÚ zakázala export výrobkov z ruskej ropy.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Chorvátska prepravná spoločnosť Janaf zadržala slovenskej rafinérii 90.000 ton ropy s tým, že tento objem musí mať v potrubí na technologické účely po tom, ako prestala dodávať ropu pre srbský NIS. Na ruského majiteľa NIS boli totiž uvalené sankcie americkou administratívou. TASR to v utorok potvrdila spoločnosť Slovnaft s tým, že oficiálne informovala Janaf listom o porušení zmluvy.

Podľa Slovnaftu ide o alternatívnu ropu Arab Light, ktorú rafinéria potrebuje na uspokojenie potrieb svojich zahraničných zákazníkov, keďže EÚ zakázala export výrobkov z ruskej ropy. „Objem, ktorý je zadržiavaný, je približne v hodnote 50 miliónov USD (42,95 milióna eur) a vážne môže ohroziť dodávanie palív neruského pôvodu pre región strednej Európy,“ upozornil hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

Práve október a november mali byť mesiace, keď v Slovnafte plánovali spracovávať až 50 % alternatívnej neruskej ropy vzhľadom na sankcie a exportný charakter rafinérie, ktorá okrem domáceho trhu zásobuje aj český, poľský či rakúsky trh. Podľa Slovnaftu zadržal Janaf ropu bez včasného upozornenia a mimo dohodnutej zmluvy.

(1 EUR = 1,164 USD)
.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

KOMENTÁR J. HRABKA: Bez zákona, bez hazardu

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom