Chorvátsky Rimac získal väčšinový podiel v Bugatti

Záhreb 6. júla (TASR) - Chorvátska automobilka Rimac Automobili prevezme kontrolný podiel v spoločnosti Bugatti v rámci výmeny podielov s vlastníkom francúzskej luxusnej značky, nemeckým koncernom Volkswagen (VW). Informovali o tom obe spoločnosti v pondelok (5. 7.).



Podľa dohody založia Rimac a Volkswagen spoločný podnik Bugatti-Rimac so sídlom v Záhrebe. Rimac bude mať v novej firme 55-percentný podiel, zatiaľ čo Volkswagen deleguje svoj podiel vo výške 45 % na dcérsku spoločnosť Porsche, výrobcu luxusných športových automobilov. Tieto plány musia ešte schváliť príslušné úrady pre hospodársku súťaž. Vznik novej firmy sa preto očakáva vo 4. štvrťroku 2021. Finančné podrobnosti transakcie neboli zverejnené.



Samotné Porsche už pred dohodou vlastnilo menšinový podiel vo firme Rimac. V roku 2018 kúpilo akcie chorvátskej spoločnosti a postupne zvyšovalo svoj podiel na súčasných 24 %.



Mate Rimac, zakladateľ a generálny riaditeľ Rimac, uviedol, že nový projekt je "skutočne vzrušujúcim momentom", ktorý "posúva spoločnosť na úplne novú úroveň".



"Nový spoločný podnik spojí silné skúsenosti Bugatti v oblasti luxusných automobilov s veľkou inovatívnou silou Rimac v sľubnej oblasti elektrickej mobility," dodal generálny riaditeľ Porsche Oliver Blume.



Mate Rimac bude výkonným riaditeľom novej spoločnosti, ktorá má zamestnať približne 300 ľudí v Záhrebe a 130 v existujúcom závode Bugatti vo francúzskom Molsheime. Spočiatku bude vyrábať dva luxusné modely Bugatti Chiron a čisto elektrický Rimac Nevera, ale v budúcnosti k nim plánuje pridať ďalšie modely.



Európska únia má 14. júla predstaviť prísnejšie ciele v oblasti emisií oxidu uhličitého (CO2) do roku 2030 a regulačné návrhy, ktoré by mali automobilky prinútiť k rýchlejšiemu prechodu na elektromobily.



Koncern Volkswagen minulý mesiac oznámil, že plánuje prestať vyrábať v Európe automobily so spaľovacím motorom medzi rokmi 2033 a 2035. Prechod nemeckého automobilového gigantu k elektrickým modelom urýchlil aj jeho emisný škandál "dieselgate", ktorý otriasol automobilovým priemyslom a Volkswagen vyšiel veľmi draho nielen z finančného hľadiska, ale i z hľadiska poškodenia dobrej povesti.