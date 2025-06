Chovanec: Afrika ponúka príležitosti pre slovenských podnikateľov

Bratislava 2. júna (TASR) - Afrika je kontinentom podnikateľských príležitostí aj pre Slovensko. Slovenské produkty či služby môžu nájsť uplatnenie aj v tomto regióne a poskytnúť mu inovatívne riešenia na jeho rozvoj. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec na medzinárodnom diskusnom fóre v Bratislave venovanom podpore slovenského exportu do krajín subsaharskej Afriky.



„Ide najmä o moderné technológie v energetike, pokročilé informačné a komunikačné systémy, zdravotnícke inovácie, ako aj riešenia v oblasti poľnohospodárstva, manažmentu vody a strojárstva. Toto všetko sú príležitosti pre rozvoj vzájomného obchodu medzi Slovenskom a štátmi subsaharskej Afriky,“ upresnil Chovanec s tým, že ide o najrýchlejšie rastúci región sveta, ktorý má potenciál vzhľadom na prebiehajúcu zásadnú transformáciu, dynamický demografický rast, potrebný rozvoj infraštruktúry a zrýchľujúcu sa urbanizáciu a digitalizáciu.



Slovensko posilnilo rozvoj bilaterálnych vzťahov s krajinami Afriky aj prostredníctvom reformy siete svojich zastupiteľských úradov. „Otvárame naše nové veľvyslanectvá v Alžírsku a Tanzánii a tiež styčný úrad v Etiópii, ktorá je sídlom Africkej únie. Zároveň do Afriky vysielame ekonomických diplomatov,“ dodal Chovanec.



Diskusné fórum venované obchodným možnostiam v subsaharskej Afrike organizovala Exportná a importná banka (Eximbanka) Slovenskej republiky v spolupráci s MZVEZ v Bratislave 29. mája 2025.