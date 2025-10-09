< sekcia Ekonomika
Chovanec: SR chce byť súčasťou Tímu Európa a EÚ Global Gateway
Tím Európa, čiže krajiny a inštitúcie EÚ, za uplynulé štyri roky zmobilizoval viac ako 306 miliárd eur na podporu partnerstiev EÚ vo svete.
Autor TASR
Brusel 9. októbra (TASR) - Slovensko chce byť súčasťou Tímu Európa a investičnej stratégie EÚ Global Gateway, lebo to otvára cestu pre slovenské podniky do tretích krajín. Vo štvrtok po skončení dvojdňového fóra Global Gateway v Bruseli to pre TASR uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Rastislav Chovanec.
Tím Európa, čiže krajiny a inštitúcie EÚ, za uplynulé štyri roky zmobilizoval viac ako 306 miliárd eur na podporu partnerstiev EÚ vo svete. Chovanec spresnil, že táto iniciatíva má veľký potenciál pre európske, a teda i slovenské firmy presadiť sa v tretích krajinách. Najmä v menej rozvinutých štátoch, na ktoré je iniciatíva zameraná. Podotkol, že Slovensko ako menšia krajina nemá dominantné firmy a zatiaľ nemalo konkrétne investície cez Tím Európa, čo sa ale mení.
„Vďaka nástroju pre Ukrajinu bolo v Bruseli schválených prvých 100 miliónov eur v spolupráci medzi Eximbankou a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Prostredníctvom tejto iniciatívy budeme riešiť štyri energetické projekty na Ukrajine,“ vysvetlil.
Verí, že to poslúži ako návod, ako sa slovenské firmy môžu zapojiť do iniciatívy Global Gateway. Dodal, že sa pripravuje podanie ďalšieho projektu v Keni za desiatky miliónov eur, zatiaľ je však predčasné špecifikovať povahu tohto projektu. Slovensko môže v Keni využiť svoje skúsenosti, keďže táto krajina bola prioritnou z pohľadu slovenskej rozvojovej diplomacie.
„Aj preto, že tam máme dobré kontakty s predstaviteľmi vlády, a že tam máme veľvyslanectvo, sa nám podarilo presvedčiť kenských partnerov, aby mali záujem o slovenský projekt. Dúfajme, že sa ho podarí zrealizovať,“ odkázal Chovanec.
Tvrdí, že výhodou rozvojovej pomoci EÚ je, že umožňuje firmám jednoduchšie sa dostať na trhy rozvojových krajín, ktoré nemajú dostatok financovania. EÚ prostredníctvom exportných bánk, ako je aj Eximbanka, financuje rôzne projekty. Investujúca firma sa nebojí, že príde o vklady, lebo to istí EÚ, prijímateľská krajina je zasa rada, že možno zrealizovať investíciu, ktorá má zaistené finančné krytie.
Slovensko chce zostať súčasťou Tímu Európa, je to cesta, ako sa dostať na trhy tretích krajín. Chovanec privítal, že sa vedú debaty aj o investičnej podpore vo výške desiatok miliónov eur pre menšie firmy, čo je dobré pre Slovensko, ktoré nemá veľa veľkých spoločností so silou realizovať v zahraničí projekty za stámilióny eur. „Budeme žiadať od Európskej komisie, aby podporovala projekty v jednotkách a desiatkach miliónov eur, čo by nám umožnilo presadzovať sa v týchto krajinách,“ povedal Chovanec.
Šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová na fórum Global Gateway 2025 pozvala desať generálnych riaditeľov z krajín EÚ vrátane šéfa spoločnosti MultiplexDX, slovenského vedca Pavla Čekana. Ten vo štvrtok cez sociálnu sieť oznámil, že v Bruseli navrhol, aby EÚ podporila klinické štúdie ako strategické projekty, kde sa spoja európske farmaceutické a diagnostické firmy, nemocnice, regulačné úrady, lekári a vedci. „Takto môžeme prinášať inovatívne medicínske technológie a lieky tam, kde je to najťažšie a zachraňovať životy,“ uviedol Čekan.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
