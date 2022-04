Chovatelia chcú umiestniť na domácom trhu 20.000 kusov jahňaciny

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovenskí chovatelia chcú tento rok umiestniť na domácom trhu 20.000 kusov (ks) jahňaciny. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPKK) Jana Holéciová.



Spresnila, že komora spustila druhý ročník projektu Slovenská Veľká noc. Na svojich sociálnych sieťach priblíži spotrebiteľom význam tradičných veľkonočných potravín a poodhalí aj zvyky našich predkov, ktoré súviseli s príchodom jari a zabezpečením dobrej úrody.



Zdôraznila, že vychovať uvedomelého spotrebiteľa so silným vzťahom k domácim potravinám nie je úloha na pár rokov, ale dlhodobý cieľ. SPPK má preto počas roka niekoľko projektov, ktorými vzdeláva konzumentov a približuje im význam na Slovensku vyrobených potravín. Jedným z nich je aj Slovenská Veľká noc.



Druhý ročník podľa nej vyzdvihuje nielen tradičné veľkonočné potraviny, ako sú vajíčka, mäsové výrobky, ale krátkymi videami u chovateľov približuje aj význam a zdravotné účinky jahňaciny, ktorá sa z roka na rok stáva obľúbenejšou u Slovákov.



Svedčia o tom podľa Holéciovej aj štatistiky. Kým v roku 2020 sa v obchodoch predalo 8000 kusov jahniat, vlani už 15.000 ks. "Naši chovatelia chcú tento rok umiestniť na domácom trhu 20.000 kusov jahňaciny. Je to zdravé mäso a po rokoch krízy vidíme, že je oň konečne veľmi veľký záujem aj doma, nielen v Taliansku. Chovatelia úplne inak potom pristupujú k rozširovaniu chovov oviec, pokiaľ vidia, že Slováci si priam žiadajú toto zdravé mäso," uviedol riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Slavomír Reľovský.



Druhý ročník projektu Slovenská Veľká noc podľa Holéciovej priblíži spotrebiteľom aj význam veľkonočných sviatkov a príchodu jari z pohľadu dávnych tradícií. Mnohé z nich poznajú najmä etnológovia, a tak je obdobie vítania jari ideálnou príležitosťou na pripomenutie si niektorých z nich, ktoré priamo súviseli so zakladaním novej úrody či rôznymi obradmi na posilnenie zdravia hospodárskych zvierat, ktoré chovali naši predkovia.